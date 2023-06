Rai, la rabbia dei residenti di Via Asiago per Viva Rai 2: “Non dormiamo più”

La polemica suscitata dalla trasmissione condotta da Fiorello.

La presenza della trasmissione di Fiorello Viva Rai 2 in Via Asiago ha suscitato la rabbia dei residenti della zona. Fa discutere in queste ultime ore la questione riguardante Viva Rai 2, un programma condotto da Fiorello che è riuscito a riscuotere un grandissimo successo. In particolare, ad essersi schierati contro il programma sono stati i residenti di Via Asiago, ovvero la zona in cui sono state effettate le registrazioni del fortunato show.

I residenti di Via Asiago contro Viva Rai 2

La prima stagione di Viva Rai 2 si è conclusa da pochissimo. Il simpatico programma di Fiorello è stato registrato interamente in Via Asiago in una zona residenziale di Roma.

A differenza di tutte le altre trasmissioni che dispongono nella maggior parte dei casi di un vero e proprio studio televisivo, Viva Rai 2 è stata però girata tutta all’interno di una specie di glass room. Un fattore questo che ha portato a diversi problemi a tutti coloro che abitano in questa via, con questi ultimi che devono avere a che fare quotidianamente con le innumerevoli persone che arrivano lì in massa per poter assistere allo show di Fiorello.

Queste le dichiarazioni di uno di questi residenti rilasciate nel corso di un’intervista per Fanpage: “Non dormiamo da mesi. Sia chiaro che non ce l’abbiamo con Fiorello, la trasmissione sicuramente è bella ed è guardata da tantissime persone. Ma noi ormai siamo ostaggio delle nostre abitazioni, ci è impossibile riposare e uscire di casa in tranquillità“.

Poi sulle diverse lettere inviate direttamente alla Rai per presentare la difficile situazione: “Ci hanno sempre chiesto scusa e hanno detto che avrebbero rimediato al problema. Le cose per un periodo erano migliorate, il volume era più basso e venivano prese delle accortezze. Ma poi passato un po’ di tempo tornava tutto come prima. Poi in questi ultimi giorni con la chiusura del programma vicina la situazione è diventata insostenibile“.

La polemica dei residenti contro il pubblico di Viva Rai 2

Tra i problemi provocati dalla trasmissione Viva Rai 2 ai residenti di Via Asiago a Roma non vi è però certamente soltanto la musica alta. Da qui si passa alla questione dell’enorme numero di persone attratto quotidianamente in zona dalle registrazioni del programma di Fiorello: “Questa mattina una signora non è riuscita a uscire con il cane a causa del muro di persone che era presente in strada. Era disperata, il cucciolo piangeva perché doveva fare i bisogni, ma era impossibile anche solo passare dal cancello. E non è successo solo oggi, questa storia va avanti da dicembre“.

Poi l’ulteriore appello: “Chiediamo che la trasmissione venga girata in un posto adeguato e non più in Via Asiago. Questo è un quartiere residenziale, la mattina dobbiamo alzarci per andare a lavorare, non è possibile continuare in questo modo, siamo stremati. Abbiamo protestato a lungo e speriamo che questa volta ci ascoltino: il programma va girato in un luogo adatto, e quel luogo non è certamente questo“.

La risposta di Fiorello

In merito alla questione si è espresso ovviamente anche Fiorello. Queste le sue parole: “Vorrei dire che noi fuori non abbiamo diffusione. Quando voi sentite la musica a casa si sente ma fuori hanno gli auricolari. Comunque il casino c’è e non possiamo biasimare chi si lamenta, lungi da noi farlo. Noi quando siamo fuori cerchiamo di fare piano. Ogni tanto c’è qualche schiamazzo perché arriva il pubblico da ogni parte d’Italia. Comunque vi chiediamo sempre umilmente scusa“.