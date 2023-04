Fiorello: la dedica dolcissima che nessuno si aspettava | Il web si commuove

Lo showman siciliano Fiorello è legato alla sua Susanna dal 2003. Ieri è arrivata la dedica sua social che nessuno si sarebbe aspettato.

Rosario Tindaro Fiorello è uno showman italiano, comico e cabarettista. Nelle scorse ore ha conquistato il pubblico dei social attraverso uno scatto in famiglia a Cortina d’Ampezzo che li ritrae sportivi in bicicletta. Il volto noto di Viva Rai 2, sua moglie Susanna Biondo, 57 anni, e la figlia Angelica, 16 anni, hanno trascorso il fine settimana all’insegna del relax in montagna. La famiglia è stata paparazzata mentre in mountain bike le piste ciclabili. Fiorello e Susanna sono legati da vent’anni, dal 2003, dopo 7 anni di convivenza.

Susanna aiuta Rosario a mettersi sempre alla prova, superando ogni limite

In ogni coppia esiste un equilibrio: uno sprona l’altro a mettersi alla prova, superando ogni limite e ogni forma di pigrizia. Anche tra Rosario e Susanna è così. Lei lo sprona a mettersi alla prova sia nello sport sia nella vita privata. Proprio lei ha spinto suo marito a ricominciare Viva Rai 2 e, dato il successo ottenuto, possiamo dire che gli ha dato dei buoni consigli.

“Io e lei facciamo tutte le cose insieme, anche giocare a tennis. Lo dico sempre: è Susanna che mi sprona, perché io sono pigro e vorrei stare sul divano e non fare niente, invece faccio il tour, vado a Sanremo, sempre spinto da lei”.

I due sono sposati da un ventennio. La moglie ha anche una figlia, Olivia, nata da un precedente matrimonio con Edoardo Testa, reputata dal cantante come la sua “prima figlia”.

Il dolce post: la dedica tenerissima per sua moglie Susanna

Negli anni, Fiorello ha dimostrato sempre di essere molto discreto sulla sua vita di coppia e per questo non sempre ne parla pubblicamente. In occasione del 58esimo compleanno della sua consorte, però, il conduttore italiano ha fatto un’eccezione, pubblicando sui social un post molto tenero che lo ritrae mentre bacia la sua Susanna. Un amore che dura da 27 anni e che con rispetto, amore e fiducia, procede a gonfie vele. Il conduttore di Stasera Pago io prende tra le mani il viso di sua moglie, baciandola teneramente sulle labbra. Un romanticismo di altri tempi, una dedica speciale, senza l’aggiunta di tante parole.

Il post è diventato subito virale, tra una pioggia di commenti, cuoricini e tantissime condivisioni.