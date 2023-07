Addio a Jane Birkin, si spegne l’attrice a 76 anni

Jane Birkin, iconica voce di Je t’aime, moi non plus si è spenta all’età di 76 anni, nella sua casa a Parigi.

Un pezzo che nel 1969 fece scandalo per via dei sospiri e dei gemiti che accampagnavano due delle voci più riconoscibili del panorama musicale degli anni ’60. Ben presto scalò le classifiche e Je t’aime, moi non plus fece il giro del mondo così come la fama dei cantanti Jane Birkin e Serge Gainsbourg.

La voce più erotica di quegli anni divenne a stretto giro anche un’ambita bellezza cinematografica. Metà francese e metà inglese, resa nota dal dalla Swinging London degli anni ’60 e da Blow up di Michelangelo Antonioni (1966), Jane Birkin è stata per molto tempo considerata un’icona sexy, soprattutto per via di quella scena in cui aveva mostrato il seno e l’aveva subito fatta volare tra le donne più desiderabili di quegli anni.

Una bellezza androgina come da canoni del tempo, ma che comunque trasudava trasgressione e libertà.

Per molto tempo il suo nome risuonò al fianco di Gainsbourg, con cui fece coppia non solo musicale. Quel brano così spudorato era stato pensato per Brigitte Bardot e lo racconta la Birkin nella sua biografia: “Serge – racconta Jane nel suo libro di memorie Munkey diaries (Munkey è lo scimmiotto di peluche che decise di mettere nella bara di Gainsbourg nel 1991, come ultimo atto d’amore, l’eternità evocata da lui) – l’aveva pensata per Brigitte Bardot. E ogni volta che la vedeva sbiancava ancora“.

Le figlie e gli amori

Dopo il primo matrimonio – giovanissima – con il compositore inglese John Barry, da cui ha avuto la figlia Katy, l’incontro con Gainsbourg e la nascita della figlia Charlotte, anche lei artista e musicista. Dopo di lui, in terze nozze, sposa il regista francese Jacques Doillon da cui avrà la sua terza figlia, la terza femmina, la modella, cantante e attrice Lou, nata nel 1982.

Un’icona di bellezza e seduzione, cui Hermés ha dedicato la borsa più famosa del mondo.

Si è spenta a 76 anni

E’ stata trovata senza vita nella sua casa parigina a 76 anni, la cantante e attrice nata a Londra ma naturalizzata francese. Aveva avuto un leggero ictus nel 2021 e aveva deciso di prendersi una pausa dalle sue esibizioni musicali per rimettersi al meglio. Non è ancora stata accertata la causa del decesso.

Un’annata veramente insidiosa questo 2023 per il mondo musicale. E il cielo continua a riempirsi di stelle…