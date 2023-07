SOS Federico Fashion Style: “Si é tolto tutto” | Non ce la fa più

Federico Fashion Style ha deciso di togliersi tutto, non ce la fa più e sui social scatta un “tram tram” generale. È SOS per lui, i seguaci sono molto preoccupati per la salute del parrucchiere delle star, ce la farà a superare anche questo momento?

È un vero e proprio messaggio di SOS quello lanciato da Federico Fashion Style, il quale veramente non ce la fa più. Si è tolto tutto e non sa come andare avanti, i suoi seguaci sono disperati, in quanto temono per la salute mentale e fisica del loro beniamino. Come faranno le star a farsi pettinare da lui, se Federico molla tutto?

Federico Lauri, alias Federico Fashion Style di anni ne ha 33, ma dopo l’ultimo post rilasciato, sembra invecchiato di 20 anni. Non se la sta affatto passando bene il famoso parrucchiere dei vip, in quanto questa storia lo sta veramente dilaniando. Ecco che cos’è successo al noto personaggio televisivo.

Federico Fashion Style non ce la fa più ad andare avanti

Il motivo per cui Federico Fashion Style è dimagrito a vista d’occhio è dovuto, come ha dichiarato lui stesso, al forte stress che sta vivendo, per via di quella separazione, per niente pacifica, con la sua ex compagna, Letizia Porcu. Il problema principale sembrerebbe riguardare l’affidamento congiunto della loro figlioletta, Sophie Maelle, in quanto i due genitori sarebbero in guerra per questo e per la spartizione dei loro beni in comune.

La diatriba tra di loro continua, addirittura lo stesso parrucchiere si sarebbe mostrato con un video social, mentre in lacrime racconta di aver dovuto dire addio alla casa che glie era stata regalata dai genitori, in quanto il giudice l’ha lasciata alla compagna e alla bambina. Ovviamente tutta questa situazione sta logorando il personaggio televisivo il quale si mostra felice solo sul luogo di lavoro.

La gioia di tornare a casa…

Federico Fashion Style ha lanciato un SOS sui social ai suoi seguaci. In pratica il noto parrucchiere “si è tolto tutto”, come si fa di solito dopo una lunga giornata di lavoro. Un po’ come le donne che appena tornano a casa, lanciano il reggiseno per aria. Come ha dichiarato Lauri stesso, si sente molto stanco in quanto in questi giorni, probabilmente per l’avvicinarsi delle ferie estive, sta facendo gli straordinari al lavoro.

I fan sono preoccupati per lui, hanno paura che il loro beniamino si stia “spremendo” troppo e che possa avere qualche malore, visto lo stress a cui è sempre sottoposto. Sicuramente Federico Fashion Style ha deciso di concentrarsi totalmente sul lavoro, per non pensare alla figlia che non può vedere quando vuole e alla battaglia legale in corso contro la sua ex.