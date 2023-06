L’ex di Federico Fashion Style non è più single: ecco il nuovo amore di Letizia Porcu

L’ex di Federico Fashion Style, Letizia Porcu non è più single. È tornata a sorridere con un nuovo compagno e anche se le battaglie per l’affidamento e il mantenimento con Lauri continuano, lei si gode il nuovo amore.

La vicenda che ruota attorno alla separazione di Federico Lauri alias Federico Fashion Style e della sua ex, Letizia Porcu stanno mandando in apprensione i loro followers, i quali sperano che nella battaglia tra i due, l’unica innocente, cioè la loro bambina, non paghi troppo per questo caos legislativo. Ad ogni modo, mentre la loro guerra personale continua, la Porcu si gode il suo nuovo amore, in quanto la donna non è più single.

Letizia Porcu e Federico Fashion Style non riescono a trovare un accordo per quanto riguarda l’affidamento e il mantenimento della loro figlioletta, la piccola Sophie Maelle, nata nel 2017, quando i suoi genitori ancora stavano insieme. Per il momento le cose stanno così, da una parte c’è Lauri che dimagrisce a vista d’occhio per lo stress e lancia frecciate alla sua ex sui social, dall’altra la Porcu che sorride accanto al suo nuovo compagno e si diverte. Come finirà questa storia?

Perché i due adesso si odiano?

Federico Lauri in arte Federico Fashion Style è conosciuto maggiormente per il suo ruolo di parrucchiere delle star, anche se nei suoi saloni lui accetta tutti, a prescindere dalla loro professione. Ha un metodo tutto suo per gestire i capelli dei suoi clienti, è alternativo ed è considerato il “Re Mida delle forbici”. La sua passione e la sua stravaganza, (vi ricordate il caso dei palloncini a elio per tenere separate le ciocche dei capelli?), gli hanno permesso non solo di aprire diversi negozi, ma anche di approdare in televisione nel suo programma Il salone delle meraviglie su Real Time e in veste di opinionista per altre emittenti.

Parallelamente alla sua vita lavorativa, il buon Federico si prendeva cura anche della sua famiglia, composta da quella che adesso è la sua ex, Letizia Porcu e dalla piccola Sophie Maelle, nata grazie all’inseminazione artificiale. Dopo tanti anni di insinuazioni sul suo conto, il parrucchiere ha trovato il coraggio di fare coming out e interrompere quindi la relazione con la Porcu. Se all’inizio però le cose tra i due sembravano essere pacifiche, in seguito le cose sono precipitate, dopo che la sua ex ha dichiarato di essere stufa di dividere il suo compagno con un altro uomo. Da lì, il degenero, con un Lauri che aveva aperto la battaglia legale con queste parole: “Non ho vite parallele. Sappi che non ho nulla da temere e tu pagherai in sede giudiziaria. Trovati un buon avvocato e a presto…Io non merito questo. Io ho dato sempre amore alla mia famiglia specialmente a mia figlia…”.

Nuovo amore per Letizia Porcu

Nonostante la battaglia legale e la situazione di cui tutti noi siamo al corrente, per quanto riguarda la fine della relazione tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu, pare che uno dei due abbia voltato definitivamente pagina. La ex di Federico Lauri infatti, non è più single, ha trovato di nuovo il sorriso con il suo attuale compagno, Vincent Arena.

L’uomo, classe 1983 è un deejay e un produttore molto famoso soprattutto all’estero. Lui e la Porcu si fanno spesso ritrarre sui social in pose molto amorevoli e passionali. Chissà se Arena ha già conosciuto la figlia di Lauri? E soprattutto papà Federico cosa ne pensa di questa storia?