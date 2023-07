“Sei una leonessa”: la dedica in ospedale a Natalia Paragoni | [FOTO]

Natalia Paragoni è in ospedale e ha ricevuto una dedica piena di incoraggiamento, le hanno dato della leonessa, in quanto la donna sta lottando in maniera coraggiosa per superare il momento critico della gravidanza.

“Sei una leonessa”, con queste tre parole, Natalia Paragoni riceva una dedica di incoraggiamento, anche perché quello che sta per apprestarsi a fare non è per niente facile. Il parto è un momento molto spaventoso e doloroso per una donna, anche se la gioia di stringere poi tra le braccia il futuro nascituro, fa dimenticare tutti i dolori vissuti quel momento.

Non si è capito però se questa dedica sia una sorta di incitamento alla donna a lottare per l’ultimo round, se possiamo dire così o se ci sia dell’altro dietro. Quando una donna in gravidanza va in ospedale prima del tempo, nessuno può mai stare tranquilli. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

Natalia Paragoni e la sfida più coraggiosa che possa mai fare

Per chi non la conoscesse, Natalia Paragoni è una modella e influencer di 25 anni, diventata celebre anche grazie la sua apparizione al dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Correva l’anno 2019 e la corteggiatrice era andata per seguire un altro tronista, Ivan Gonzalez, in seguito però la Paragoni ebbe un colpo di fulmine corrisposto con l’altro tronista di quella stagione, Andrea Zelletta, con il quale poi non si sono più lasciati.

Nonostante quelle loro litigate epiche, tra i due adesso c’è molto più feeling, soprattutto da quando Natalia Paragoni ha scoperto di essere incinta del loro primogenito. A prescindere dalle varie polemiche che hanno accompagnato l’influencer durante tutta la sua gravidanza, in quanto a detta degli hater, mostrava il pancione dove non avrebbe dovuto, i due hanno proseguito per la loro strada. Tutti quanti sapevano che la data presunta del parto, avrebbe dovuto essere il 5 agosto, ma qualche giorno fa la donna è stata vista varcare le porte dell’ospedale insieme all’ex tronista.

In seguito, è spuntata una storia social sul profilo Instagram di Andrea Zelletta, nella quale il ragazzo incoraggiava la sua compagna. Ecco la foto che ha allarmato i follower, in quanto da quelle parole non si capisce se ci sia qualche problema o semplicemente la Paragoni sia alle prese con un parto prematuro.

La cicogna sta per arrivare?

A tutti i fan della coppia che si sono preoccupati per quello scatto social, possiamo dire di stare tranquilli, in quanto Andrea Zelletta stava semplicemente incitando, Natalia Paragoni in ospedale alle prese con le doglie. Quel “sei una leonessa” era proprio a dimostrazione della forza con cui la compagna stava affrontando tutti i dolori del parto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zelletta (@iamandreazelletta)

Con grande piacere vogliamo informarvi che il 20 luglio alle ore 11:30 è nata la piccola Ginevra Zelletta, per la gioia della sua mamma e del suo papà. Finalmente Natalia Paragoni potrà tirare un sospiro di sollievo, la parte dolorosa è passata adesso c’è il momento piacevole, fatto sì di nottate insonni e pianti disperati, accompagnato comunque da una grande gioia senza rimpianti.