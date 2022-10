Eros Ramazzotti, la vera reazione alla gravidanza della figlia: nessuno se l’aspettava così

Finalmente Aurora Ramazzotti è uscita allo scoperto e ha confermato di aspettare un bimbo o una bimba dal compagno Goffredo Cerza. Se la reazione di nonna Michelle Hunziker non è tardata ad arrivare, la quale ha espresso immediatamente gioia sui social, quella di nonno Eros è stata più inaspettata.

È da settimane che circolava la voce di una possibile gravidanza di Aurora, ma nulla era mai stato confermato da nessuno dei diretti interessati. Anche da parte di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti c’è sempre stato il massimo riserbo.

È iniziato tutto quando Aurora e Michelle Hunziker erano state intraviste in Sardegna con un test di gravidanza in mano. Dopo poco era uscito un articolo sulla rivista Chi, ma tutti avevano negato. Finalmente dopo tanto i futuri neo genitori sono usciti allo scoperto e la reazione di nonno Eros Ramazzotti nessuno se l’aspettava.

La fantastica storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Quella tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è una storia d’amore che va avanti da ben cinque anni. I due piccioncini sono stati fin da subito accettati dai genitori dei rispettivi compagni come membri ufficiali della loro famiglia. Vederli tutti insieme quindi non è mai stata una sorpresa. Quando qualche settimana fa si è iniziato a vociferare di un possibile stato di gravidanza da parte della figlia di Eros Ramazzotti, sono stati molti i fan che hanno iniziato a seguire morbosamente la famiglia in cerca di qualche notizia. Anche se Alfonso Signorini dava questa notizia come certa, Aurora e Goffredo hanno sempre negato ogni cosa. Fino a quando finalmente si sono tolti un peso dallo stomaco e hanno confermato il lieto evento.

La dolce dedica dei nonni: le persone più felici al mondo

Una volta ufficializzata la notizia, Michelle Hunziker ha potuto finalmente dare sfogo alla sua gioia anche via social, pubblicando una tenera dedica alla figlia su Instagram:

“Che giornata ricca di emozioni. Chiaramente io lo sapevo già da tantissimo, però finalmente ha potuto dirlo anche Aury e adesso siamo liberi di essere felici. Lei è la mia bebè! Come fa a fare un bebè la mia bebè? La vita è meravigliosa!”.

Delusi i fan pensavano che Eros Ramazzotti pubblicasse una dedica simile sui social, ma invece niente. In realtà la sua reazione è stata epica. Un nonno così tanto felice non si era mai visto. Giustamente ha deciso di festeggiare a modo suo, dove si sente a suo agio da decenni, cioè sul palco. Durante il suo concerto, al microfono davanti ai suoi fan e a sua figlia Aurora ha detto:

“Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco con me, che sia maschio o che sia femmina. L’importante è che stia bene e venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”.