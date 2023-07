I VIP chiedono regali costosi? Si, ecco perché

C’è chi ha chiesto regali da 13 mila euro ai propri fan. Ecco il nuovo fenomeno delle community dei Vipponi.

Perché chiedere regali costosi alla propria fanbase se i grandi Vip potrebbero comprarli con uno schiocco di dita? Cucine da 13 mila euro, sedie, microfoni o fotocamere: queste sarebbero le tipologie di regali che le very important people chiederebbero ai propri fan in modo più o meno esplicito.

Ma come lo sappiamo? A quanto pare recentemente è trapelato online la notizia che alcune fan fossero diventate delle vere e proprie assistenti personali di una celebre coppia diventata famosa grazie alla loro partecipazione al programma del Grande Fratello VIP.

Queste ragazze secondo quanto ci riporta twetter, andavano a casa delle loro celebrità preferite svolgendo varie mansioni e totalmente a titolo gratuito: lo facevano per farsi piacere e perché sicuramente attirate dalle attenzioni che i due sicuramente gli riservavano. Le mansioni che queste ragazze svolgevano per loro erano di lavare i pavimenti, pulire il bagno, fare le lavatrici e svolgere altre attività come portare fuori il cane, pagare le bollette oppure ritirare i pacchi: insomma, un vero e proprio lavoro da colf.

Questo fenomeno non è stato ignorato e anzi, Deianira Marzano ha portato alla luce una presunta richiesta che un’altra coppia, uscita sempre dal programma reality in onda su Canale 5. Ecco chi sono.

Su Amazon la wishlist dei vipponi

Deianira Marzano ha infatti dichiarato che:

“E’ dal Grande Fratello che seguo la coppia, li adoro ma francamente oggi mi hanno deluso. Il fandom stava preparando una sorpresa per un regalo alla coppia e hanno pensato di non sprecare soldi e domandare a loro cosa poteva servire e lui ha inviato il link di una cucina da 13 mila euro! Deia ma ti rendi conto? Ma ti sembra una cosa normale? Ti giro il pezzo della chat fandom, non lo postare assolutamente altrimenti capiscono che sono io. Ci sono rimasta male mi sembravano due ragazzi semplici”. Una vera e propria lista di nozze quella che hanno cercato di proporre al loro fandom: oltre alla fan/colf la richiesta di un vero e proprio pezzo d’arredamento per la casa.

Ma in che senso il link della cucina da 13 Mila Euro? 🫠🫠🫠🫠🫠 pic.twitter.com/WaQzYqb6Qo — Sofia♡ (@sofiaessee) July 18, 2023

Oltre a quella, all’interno della wish list anche regali costosissimi come fotocamere, sedie e microfoni che l’ex vippone avrebbe richiesto e mostrato ai fan.