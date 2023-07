Renee Zellweger a 54 anni sta programmando il suo matrimonio: tutti i dettagli

L’attrice Holliwoodiana, Renee Zellweger, sta programmando di sposarsi a 54 anni. Ecco i dettagli del matrimonio con il suo ragazzo inglese.

Renee Zellweger sembra tornata a sposarsi per la seconda volta poiché i rapporti affermano che la star di Bridget Jones è fidanzata con il compagno britannico,Ant Anstead. Si dice che la star di Hollywood di 54 anni stia organizzando un matrimonio discreto con il suo partner di 44 anni mentre cerca finalmente di liberarsi dallo stereotipo di “sfortunata innamorata“: che i film di Bridget Jones le abbiano portato sfortuna? Fatto sta che Renee era stata precedentemente sposata con la star della musica Kenny Chesney nel 2005, ma si sono rapidamente separati dopo dopo soli quattro mesi.

Ora invece l’attrice sembra fiduciosa che questo secondo matrimonio sarà un caso di lieto fine: secondo infatti le statistiche, non è la terza ma è la seconda ad essere quella buona.

Chi è il futuro sposo

Un amico vicino alla star ha detto a The Sun: “Renee e Ant stanno mantenendo i loro piani incredibilmente privati, non stanno pianificando un grande annuncio pubblico.”

“Ha raccontato alla sua cerchia ristretta di organizzare le loro nozze, tutto sarà molto discreto. La sua relazione con Ant è super forte e sono follemente innamorati, e non vedono l’ora di sposarsi“. Dopo il rapido divorzio di Renee, lei ha continuato a frequentare un altro musicista, Doyle Bramhall II. La loro relazione di sette anni è durata dal 2012 al 2019 prima che si separassero. Altre storie d’amore degne di nota includono Bradley Cooper e Jim Carrey, con cui ha recitato insieme in Io, me stessa e Irene.

Le future campane nuziali non saranno nemmeno le prime di Ant, con il presentatore televisivo che in precedenza aveva detto I Do in altre due occasioni. Papà di tre figli, ha iniziato a frequentare Renee nel settembre 2021. Inizialmente sono stati visti passare del tempo insieme dopo essersi incontrati mentre lei lavorava al suo spettacolo Discovery +, Celebrity IOU Joyride all’inizio dell’anno.

E Renee e il suo uomo sono stati avvistati durante il fine settimana al Goodwood Festival. Era sbalorditiva mentre posava in un bellissimo abito d’oro accanto ad Ant e suo figlio Archie, 16 anni, e la figlia Amelie, 19 anni.