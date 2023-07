Grande Fratello Vip: possibile ingresso nel cast di due sorelle attrici

Le indiscrezioni in merito alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

A settembre parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip: possibile la partecipazione di due sorelle attrici.

Lo scorso mese di aprile si è conclusa dopo quasi sette mesi la settima edizione del Grande Fratello Vip. In piena estate, è ora già iniziato il countdown per l’attesissima ottava edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 18 settembre. Immancabili, ovviamente, le indiscrezioni in merito al cast dei concorrenti dell’edizione numero otto del programma.

Grande Fratello Vip: due sorelle attrici tra i concorrenti

In attesa delle prime notizie ufficiali, in questi giorni si sta già facendo un gran parlare dei possibili concorrenti che prenderanno parte all’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Stando ad alcune indiscrezioni, la ricerca dei nuovi partecipanti sarebbe per il momento più complicata del previsto anche a causa della nuova direzione imposta da Pier Silvio Berlusconi, con diversi nomi che sarebbero stati già scartati.

Due nomi che avrebbero però a quanto pare messo d’accordo Mediaset e la società produttrice del reality della Endemol Shine Italy sarebbero quelli delle sorelle Boccoli, ovvero Benedicta e Brigitta. Si tratta, per chi non lo sapesse, di due attrici attive già a partire dagli anni novanta tramite diversi spettacoli non solo televisivi e cinematografici ma anche teatrali.

Nello specifico, le due hanno anche già avuto esperienza con i reality show grazie a Reality Circus, un programma condotto da Barbara D’Urso e che vide vincitrice la ballerina di Amici Sabrina Ghio: nel corso del reality Benedicta fu la quarta eliminata, mentre Brigitta riuscì a conquistare non solo il terzo posto finale ma anche l’amore di Stefano Orfei Nones, ovvero il figlio di Mira Orfei.

Grande Fratello Vip: le indiscrezioni sulle sorelle Boccoli

Da registrare in merito alla possibile partecipazione delle sorelle Boccoli al Grande Fratello Vip 8 sono le indiscrezioni riportate da TvBlog:

“Stando a quanto ci risulta, Benedicta e Brigitta Boccoli si sarebbero sottoposte ad un provino per poter prendere parte al Grande Fratello Vip. A quanto pare, i due profili sarebbero graditi sia a Endemol Shine Italy, la società che produce la trasmissione, sia a Mediaset. Potrebbe esserci una fumata bianca“.

In attesa di saperne di più, sono giunte nell’ultimo periodo importanti novità anche per quanto riguarda gli opinionisti della trasmissione: dopo l’addio di Sonia Bruganelli sarebbe ormai quasi certo anche quello di Orietta Berti, che a Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto sapere di recente di essere pronta a valutare ogni possibile nuova opportunità in vista dell’autunno.