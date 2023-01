Venerdì 13: in arrivo un altro reboot

Il film horror Venerdì 13 avrà molto preso un reboot ad opera del regista Sean S. Cunningham.

Il regista dello storico primo film della saga cinematografica è già al lavoro per un nuovo film dedicato a Jason.

Il cinema horror alla ribalta. Dopo il ritorno negli ultimi anni di alcune delle saghe cinematografiche più note e famose come ad esempio quelle di Scream e o anche di Halloween, sembrerebbe ora essere arrivato il momento anche di Venerdì 13.

A fare compagnia a personaggi iconici e terrificanti allo stesso tempo come Michael Myers ecco dunque di nuovo Jason, protagonista nel corso degli anni di tutti i film del franchise di successo Venerdì 13.

Il reboot di Venerdì 13

Le voci su un nuovo capitolo di Venerdì 13 circolavano ormai da diverso tempo, ma ora tutto sembra essersi finalmente trasformato in realtà.

A far parte del progetto relativo al film Sean S. Cunningham, il regista del primo storico capitolo uscito nei cinema nel lontanissimo 1980. Cunningham sarà al lavoro nel frattempo anche su altri progetti come ad esempio quello di The Night Driver o anche quello riguardante l’horror House.

Il nuovo Venerdì 13 sarà l’undicesimo capitolo ufficiale del franchise. L’ultimo dei dieci film usciti per adesso, uscito nel 2001 e intitolato Jason X, era stato diretto da James Isaac con Kane Hodder nei panni di Jason, con la storia che era ambientata in una sorta di futuro post apocalittico.

Per quanto riguarda invece i reboot della serie, si deve invece far riferimento al più recente Venerdì 13 di Marcus Nispel, arrivato nelle sale statunitensi e italiane il venerdì 13 febbraio del 2009 e rivelatosi nella prima settimana di uscita il maggior incasso della saga con 42,2 milioni di dollari. Altro reboot famoso, anche se stroncato dalla critica, è poi anche Freddy vs Jason, film del 2003 diretto da Ronny Yu che mette di fronte l’uno contro l’altro i due celebri personaggi.

La serie tv

Oltre che con il nuovo reboot in uscita, Jason è pronto a fare il suo ritorno anche sul piccolo schermo. Ormai da un po’ di tempo è infatti in lavorazione anche una serie tv. A curare sia la produzione che la scrittura Bryan Fuller, già sceneggiatore e produttore della serie Hannibal con Mads Mikkelsen nel ruolo del protagonista.

I dettagli riguardanti la trama non sono ancora noti, ma la storia dovrebbe essere incentrata sulla narrazione di fatti e avvenimenti precedenti a quelli mostrati nel primo film del franchise.

“Si tratta di uno dei franchise horror più importanti della storia del cinema e non vediamo l’ora di poter rivisitare la storia con la serie drammatica Crystal Lake. In più siamo ansiosi di lavorare con Bryan Fuller, un creativo visionario e di talento che ho la fortuna di poter considerare un amico di lunga data“, queste alcune dichiarazioni della presidente della NBC Universal Television and Streaming Susan Rovner.

La saga di Venerdì 13, interrotta solo momentaneamente a causa di diversi problemi di natura legale tra Cunningham e lo scrittore del primo film Victor Miller, sembra essere lontanissima dalla sua conclusione.