Cattiva Coscienza: trama, trailer e cast del film

La trama, il trailer e il cast del film diretto da Davide Minnella.

Cattiva Coscienza è un film diretto dal regista Davide Minnella: la trama, il trailer e il cast della pellicola. Questo mercoledì 19 luglio arriva nei cinema Cattiva Coscienza, nuova commedia italiana diretta dal regista Davide Minnella e distribuita da Vision Distribution. Ecco di seguito la trama, il trailer e il cast del film.

Cattiva Coscienza: la trama

La trama di Cattiva Coscienza è incentrata sulle vicende di Filippo, un uomo alle prese con una felice storia d’amore con la propria ragazza e con una più che positiva carriera lavorativa da avvocato. La vita dell’uomo sembra a dir poco perfetta sotto ogni punto di vista. Il segreto di ciò è la coscienza di Filippo di nome Otto, in grado praticamente di tenere sotto controllo e di indirizzare nella giusta maniera ogni singola scelta di vita del protagonista.

Otto, così come tutte le altre coscienze che vengono descritte all’interno del film, vive in una sorta di altra dimensione chiamata Mondo Altro. In mezzo a tutte le numerose coscienze che si sentono costantemente demotivate o scoraggiate si distingue proprio quella di Filippo, nota come la migliore coscienza di tutta Italia. Gli eventi, per il protagonista, prendono però all’improvviso una piega inaspettata.

Un giorno Otto arriva tardi al lavoro nel Mondo Altro. Basta questo piccolo imprevisto a mandare sottosopra la vita di Filippo, che in quei pochi minuti privo del supporto e della guida della propria coscienza finisce con il rovinare il proprio matrimonio a causa dell’innamoramento nei confronti di un’altra donna. A dir poco disperato, Otto decide così di recarsi in prima persona sulla Terra allo scopo di far tornare in sé Filippo: le cose si riveleranno però più complicate del previsto.

Cattiva Coscienza: il trailer

Il regista di Cattiva Coscienza è Davide Minnella, regista e sceneggiatore italiano che ha alle spalle ampia esperienza da autore televisivo. Dopo la direzione di diversi corti come Il potere dell’oro rosso del 2015 o anche Riuscire a volare del 2014, Minnella è ora arrivato con questo Cattiva Coscienza al suo terzo lungometraggio in totale dopo Ci vorrebbe un miracolo del 2014 e La cena perfetta del 2022.

Ecco il trailer ufficiale di Cattiva Coscienza, film che è stato presentato in anteprima al Taormina Film Fest presso il Teatro Antico di Taormina lo scorso 28 giugno.

Cattiva Coscienza: il cast

Il cast di Cattiva Coscienza è composto principalmente da Filippo Scicchitano, Francesco Scianna, Matilde Gioli e Beatrice Grannò, che interpretano rispettivamente Filippo, la coscienza Otto, Valentina e la fidanzata di Filippo Luisa.

Completano il cast tra gli altri Caterina Guzzanti, Giovanni Esposito, Alessandro Benvenuti, Gianfranco Gallo e Drusilla Foer.