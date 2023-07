I Peggiori Giorni: trama, cast e trailer del film

Ecco tutto quello che devi sapere sul nuovo film di Edoardo Leo e Massimigliano Bruno. Recupera qui: trailer, trama e cast!

E’ stato proiettato in anteprima al 69esimo Taormina Film Festival al Teatro Antico il nuovo film a episodi di Edoardo Leo e Massimigliano Bruno: I Peggiori Giorni. Il film è previsto nelle sale italiane dal 14 agosto 2023 e farà parte di un dittico che comprende anche I Migliori Giorni: insieme si occuperanno di affrontare i rapporti umani durante feste e ricorrenze, che spesso vengono passate in famiglia o con amici, cercando di trattarle con un tono dissacrante e quasi aggressivo.

A proposito di questo film, le festività che verranno presentate durante gli episodi saranno: Natale, Capodano, San Valentino e l’8 marzo mentre il secondo tratterà del 1 maggio, Ferragosto, Halloween e, a concludere questa narrazione circolare, Natale.

Alla Regia troviamo Edoardo leo in alcuni episodi e Massimigliano Bruno in altri mentre nella fotografia Marco Bassano e il montaggio Luciana Pandolfelli.

Trama

I Peggiori Giorni è un film ad episodi ambientato durante le feste: il film racconta infatti, in toni tragicomici, quello che succede in queste ricorrenze spesso passate con tutta la famiglia o con gli amici.

In ogni episodio viene trattata una festività: racconta infatti di quattro storie, ognuna per una ricorrenza diversa. La prima è quella di tre fratelli che nel giorno di Natale decidono di tirare a sorte per decidere chi tra di loro dovrà sottoporsi all’operazione di asportazione del rene per poterlo donare al loro padre malato.

La seconda storia invece tratta del Primo Maggio: un’imprenditore già sul lastrico che dovrà affrontare il suo rapimento per mano di un ex dipendente. Quest’ultimo, dopo essere stato licenziato dall’azienda senza alcun motivo preciso, cercherà in tutti i modi di ottenere i soldi della liquidazione.

Il terzo episodio invece racconta di un caldo Ferragosto dove però a scaldarsi non è solo l’acqua della piscina ma anche un accesissimo scontro tra classi sociali a cui fa sfondo la classica grigliata famigliare.

Infine il film si conclude con il giorno di Halloween: questa festa in particolare giocherà un brutto scherzo ad un mago che scopre di essere stato ingaggiato da colui che si viene a scoprire, è anche il suo più grande rivale in amore.

Cast

Un cast ricchissimo con tutti gli attori più interessanti e affermati della commedia italiana e del cinema in generale. In ogni episodio troviamo dei protagonisti differenti: per Natale infatti il cast è costituito da Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Marco Bonini, Liliana Fiorelli. Nel secondo episodio, cambio repentino con Fabrizion Bentivoglio e Giuseppe Battiston.

Terzo episodio un cast d’eccezione con Claudia Pandolfi, Anna Ferzetti, Neri Marcorè, Ricky Memphis mentre nel quarto, Halloween troviamo Rocco Papaleo, Giovanni Storti, Sara Baccarini e Antonella Attili. Insomma un appuntamento da non perdere nelle sale di tutt’italia.