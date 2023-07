“Contratto stracciato all’ultimo minuto”: Rai cambia idea | Il noto conduttore è out

Il noto conduttore è out, non c’è più niente da fare per lui, la Rai cambia idea e il suo contratto è stato strappato all’ultimo minuto. Le parole hanno un peso, prima impariamo questo mantra di vita e prima eviteremo tante bocciature dalla vita.

È ufficiale, il noto conduttore è fuori dai giochi, mamma Rai cambia idea e all’ultimo minuto strappa il suo contratto. Non c’è più spazio per lui nel palinsesto, infatti il personaggio è ufficialmente disoccupato, dovrà “tirarsi su le maniche” e cercare al più presto un altro lavoro.

“Le parole hanno un peso, ma non lo ricordiamo…Le parole hanno un peso. Ne ribadisco la pericolosità…”, con queste parole aveva inizio il famoso e indimenticabile monologo il grande Tiziano Ferro, con le quali ha voluto portare un messaggio molto forte contro il bullismo in generale. È questo che bisognerebbe sempre ricordarsi, l’offesa verso il prossimo avviene con ogni forma, un articolo, una frase, un post social, una frecciata a scuola. Bisogna essere responsabili delle proprie azioni e bisogna accettarne quindi le conseguenze, l’avrà capito il noto conduttore?

La Rai e la decisione drastica

Prima di parlarvi del caos scoppiato che c’entra con il fulcro dell’articolo, vogliamo parlarvi di un altro episodio altrettanto grave, successo da poco, che ha fatto vergognare l’ordine dei giornalisti italiani. In pratica, durante la diretta dei Mondiali in Giappone, i due inviati della Rai che avrebbero dovuto rappresentare l’Italia, Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, si sono resi protagonisti di commenti sessisti e molto inopportuni.

Non staremo qui a riportarli, in quanto hanno già fatto ampliamente il giro del web, ad ogni modo gli utenti si sono sentiti offesi dalle loro parole, per questo hanno inoltrato diversi reclami a mamma Rai. Così, l’ad Roberto Sergio ha richiamato i due operatori, i quali dovranno affrontare le conseguenze delle loro parole e ha dichiarato: “Un giornalista del servizio pubblico non può giustificarsi relegando ad una “battuta da bar” quanto andato in onda…”.

È ufficiale: cancellato il programma di Filippo Facci, #IFacciDelGiorno, prima ancora che iniziasse.

Nessun contratto con la Rai per Filippo Facci. Il comunicato della Rai. pic.twitter.com/nO9ME33Nos — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 17, 2023

L’evoluzione è in corso…

Il conduttore è ufficialmente fuori, la Rai alla fine ha deciso e strappa il suo contratto. Infatti, il giornalista e conduttore, Filippo Facci dopo i commenti di cui si è reso protagonista, per quanto riguarda il caso, in fase di processo, del figlio di La Russa, è stato licenziato dall’emittente televisiva pubblica. Anche il suo programma, “I Facci vostri” è uscito dal cancello insieme a quello che avrebbe dovuto essere il suo conduttore, in quanto è stato cancellato dal palinsesto.

Facci dovrà fare i conti con le parole dette, soprattutto per non essersi mai scusato. Come aveva dichiarato infatti: “Non è nemmeno il mio stile, non so cosa c…o mi è preso. Ma comunque non chiederei scusa di nulla, non è stata capita la frase, è stata usata come pretesto. È come una barzelletta che non fa ridere…”.