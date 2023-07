Arnold Schwarzenegger racconta degli abusi che ha subito da bambino | Suo padre era un nazista

L’attore di 75 anni racconta di quanto fosse brutale suo padre quando lui era bambino: “Poteva impazzire da un momento all’altro”.

Arnold Schwarzenegger ha parlato candidamente degli abusi che ha subito per mano dei suoi genitori durante la sua infanzia: ne ha parlato nel documentario Netflix intitolato Arnold, che è uscito il 7 giugno 2023. L’attore di Terminator, ha ormai 75 anni, ed è notoriamente cresciuto a Thal, in Austria, con suo padre, un militare, Gustav, funzionario del partito nazista in tempo di guerra, e sua madre “fanatica della pulizia“, ​​Aurelia.

Nel primo episodio del progetto, l’icona di Hollywood ha parlato di com’è stato davvero per lui e per il suo defunto fratello crescere come figlio di un soldato nazista decorato, tornato in Austria dalla guerra come un uomo distrutto e in preda ad una tremenda depressione. Questo senso di fallimento ha portato poi a scatenare continui abusi sulla sua famiglia.

Come infatti racconta l’attore: “La nostra educazione è stata molto dura. La violenza c’è sempre stata a casa, ricevevamo spesso botte e percosse dai nostri genitori, a volte anche esageratamente forti’.

Arnold. L’attore si racconta

L’ex governatore della California ha spiegato che i bambini della sua città sono cresciuti accusando tutti i postumi della guerra perché l’Austria è diventata un paese di uomini ‘distrutti‘.

Arnold ha rivelato la convinzione che suo padre “tiranno” potesse aver sofferto di disturbo da stress post-traumatico e depressione, che si è rivelato nel modo in cui avrebbe “schiaffeggiato” i suoi figli e li avrebbe colpiti con “la cintura“. La star di Predator ha anche rivelato come suo padre avesse un “comportamento schizofrenico”, il che significava che i suoi figli non sapevano mai se avrebbero avuto il “padre gentile” o quello che sarebbe tornato a casa “ubriaco“: “Urlava alle tre del mattino e ci svegliavamo e il nostro cuore batteva forte perché sapevamo che significava“, ha ricordato: “In quei momenti avrebbe potuto, in qualsiasi momento, colpire mia madre o impazzire. Quindi c’era questa tensione perenne a casa mia”.

Ha spiegato che suo padre è diventato il capo della polizia della contea dopo la guerra e lo ha descritto come un “tiranno” che era “molto duro” nel suo lavoro. Gustav trattava la sua casa allo stesso modo e si assicurava che “non facessero casino“. “Pensava che avrebbe dovuto creare disciplina in casa … dovevi guadagnarti la colazione“, ha ricordato Arnold. Nel frattempo, sua madre puliva ossessivamente la casa, assicurandosi che “tutto fosse perfettamente posizionato” altrimenti sarebbe “impazzita” anche lei.