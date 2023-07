La Casa dei Fantasmi: la clip dal nuovo film Disney

La clip dal film con Owen Wilson e Danny DeVito.

Il 23 agosto arriva in sala La Casa dei Fantasmi: ecco una clip dal film Disney. Il prossimo 23 agosto farà il suo arrivo in tutte le sale cinematografiche italiane La Casa dei Fantasmi, nuovo film della Disney con Owen Wilson e Danny DeVito attori protagonisti. Dopo il trailer, è arrivata negli ultimi giorni anche una nuova clip ufficiale del film.

Il nuovo film della Disney La Casa dei Fantasmi

Tra le tante uscite cinematografiche dell’estate 2023 vi è anche La Casa dei Fantasmi. Il film, come intuibile dal titolo, è ispirato all’omonima nota attrazione di Disneyland, e arriverà in sala nella seconda metà di agosto. La pellicola verrà presentata in anteprima il prossimo 27 luglio al Giffoni Film Festival, la nota manifestazione riservata al pubblico più giovane che ospita ogni anno tante star del cinema non solo italiano ma anche internazionale.

La commedia è una produzione di Walt Disney Studios Motion Pictures e può contare su un cast a dir poco stellare. A prendere parte a questo film vi sono infatti Danny DeVito, Owen Wilson, LaKeith Stanfield, Rosario Dawson, Tiffany Haddish, Chase W. Dillon, Dan Levy, Jared Leto e Jamie Lee Curtis. Tra questi, alcuni interpreteranno delle normali persone in carne e ossa, mentre altri vestiranno i panni di inquietanti e spaventosi fantasmi.

Regista de La Casa dei Fantasmi è invece Justin Simien, che ha fatto il suo debutto alla regia con il film del 2014 Dear White People.

La clip da La Casa dei Fantasmi

La Disney ha pubblicato di recente una clip da La Casa dei Fantasmi. All’interno del video vi è la comparsa di Harriet, il personaggio che viene interpretato da Tiffany Haddish. Nello specifico, quest’ultima cerca di comunicare e di mettersi in contatto con gli spiriti che stanno infestando la casa del personaggio interpretato invece da Rosario Dawson.

Ecco qui di seguito la clip ufficiale dal film Disney La Casa dei Fantasmi.

La trama de La Casa dei Fantasmi

La trama de La Casa dei Fantasmi segue le vicende di una madre single che compra ad un prezzo abbastanza vantaggioso una casa a New Orleans. Molto presto la donna scopre però insieme al figlio che l’abitazione è infestata dai fantasmi. A questo punto, la protagonista decide di ricorrere all’aiuto di un prete, che decide a sua volta di contattare uno scienziato esperto di fenomeni paranormali, uno storico e un sensitivo.