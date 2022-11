Zootropolis+: il trailer della serie ispirata al film Disney

Disney Plus arricchisce il suo catalogo con una nuova serie animata, spin off di un grande film vincitore di un premio Oscar, stiamo parlando di Zootropolis. La serie tv chiamata Zootoprolis+ verrà rilasciata sulla piattaforma di streaming a partire da oggi, 9 novembre.

La Disney è difficile che crei dei flop di cartoni, in quanto i suoi film animati sono sempre una garanzia. Intere generazioni seguono questo grande marchio dai tempi in cui i cartoni venivano realizzati a matita, fino ad arrivare ad oggi. Anche se la tecnica è diversa, la grafica è più computerizzata, i prodotti Disney sono amati da grandi e piccini.

Zootropolis è uno di quei cartoni con cui la Disney si è veramente superata. Ha fatto un successo mondiale, campione d’incassi, arrivando nella classifica dei film più premiati della Disney, solo secondo a Frozen – Il regno di ghiaccio. Proprio per questo gradimento la Walt Disney Animation Studios ci riprova con uno spin off incentrato sul cartone record d’incassi, stiamo parlando di Zootopia+.

La piattaforma Disney plus detiene i diritti in esclusiva della serie di Zootropolis

Zootopia+ sarà visibile solo ed esclusivamente sulla piattaforma di streaming di Disney+, insieme a tutte le altre creazioni che riportano il medesimo marchio. Da oggi, 9 novembre sarà possibile visionare lo spin off Di Zootropolis, la serie tv Zootoprolis+, la quale promette veramente bene. Dal trailer è emerso che questa serie tv sembra mantenere la stessa brio e la stessa allegria del film, le rocambolesche avventure degli abitanti di Zootropolis continuano insomma.

All’interno della serie troveremo anche dei personaggi del celebre cartone, potremo di nuovo ridere insieme all’agente Judy e al genio della truffa Nick, nonché il criminale Duke, il capitano Bogo e l’agente di polizia Clawhauser. In ogni puntata vedremo degli approfondimenti dei vecchi personaggi e di quelli nuovi. Insomma i presupposti per ritrovare la stessa armonia di Zootropolis ci sono tutti, non ci resta che aspettarne la messa in onda.

Zootoprolis+ ha tutti “gli occhi puntati”

Zootoprolis+, lo spin off di Zootropolis, parte con una certa pressione addosso in quanto le aspettative verso questo prodotto sono veramente alte. Gli ideatori della Disney sperano di ottenere anche solo una minima parte del successo del film di Rich Moore e Byron Howard.

Gli spin off si sa a volte deludono lo spettatore, in quanto si spera di ritrovare la stessa armonia del film da cui viene ispirato, però pare che dalla Disney ci sia un clima di forte fiducia verso il loro nuovo nato.

Saranno i commenti dei fan di questi giorni che confermeranno o meno la buona riuscita del cartone.