Sara Tommasi rivela cosa successe anni fa con Rocco Siffredi | Ecco cosa ha detto

La showgirl italiana ha scoperto delle similitudini con Britney Spears. Rocco se ne era accorto tempo prima. Ecco cosa è successo.

L’ex naufraga, concorrente del programma reality L’isola dei famosi, Sara Tommasi ha rivelato in un’intervista rilasciata a Leggo, ha notato delle similitudini riguardo la vicenda della pop star Britney Spears, della sua tutela, la sua presunta infermità mentale e tutto quello che la cantante ha dovuto sopportare fino a che il giudice non l’ha dichiarata indipendente dalle grinfie dei suoi genitori, con quanto sta succedendo a Maria Sofia Federico, ex concorrente de Il Collegio, che recentemente è entrata a far parte dell’Accademia di Rocco Siffredi.

Sara Tommasi vorrebbe dire alla ragazza di fermarsi e ha rivelato che anni fa Rocco Siffredi fu uno dei pochi ad accorgersi che non stava bene e che era plagiata, per questo prese le sue parti. Scopri cosa ha detto nell’intervista.

Sara Tommasi e l’intervista a Leggo

Sara Tommasi ha cercato di fare un appello a Maria Sofia Federico durante un’intervista a Leggo.

Le sue parole fanno riferimento alla sua esperienza personale sui siti per adulti e al fatto che lei, in primis, si sia resa conto di alcune similitudini: “Maria Sofia e la sua nuova carriera? Ho seguito attentamente il suo caso insieme a mio marito, ci siamo resi conto quanto fosse simile al mio. Ma c’è da fare una differenza: io ero gravemente malata di bipolarismo e facevo uso di stupefacenti. La storia di Maria Sofia Federico sembra invece essere una scelta libera. Suo papà ha provato a fermarla. Mi ha ricordato subito mia mamma. Lei fece di tutto per fermarmi, voleva evitare che facessi quel grandissimo errore. Cosa dico a chi dice che Rocco Siffredi si sarebbe approfittato della ragazza? Non penso che Rocco se ne sia approfittato. Cosa successe con me? Dico che lui non si approfitta perché anni fa quando successe a me lui prese le mie parti e si rese conto che stavo male ed ero plagiata. Evidentemente su Maria Sofia Federico ha valutato bene e ha capito che la sua era una scelta libera.”

“Sono completamente contraria alla sua scelta, vorrei dirle di fermarsi perché è un errore che si porterà avanti tutta la vita. Perché da certe cose, purtroppo, non si torna più indietro”