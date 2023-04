Giovanni Allevi, forte commozione dall’ospedale: “Secondo gli ultimi esami…”

Il compositore e musicista Giovanni Allevi, durante il week-end di Pasqua, lascia un messaggio di speranza ai suoi fan: “…secondo gli ultimi esami sto andando alla grande”.

“Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”.

Questo era stato l’annuncio della sua malattia che Giovanni Allevi il 18 giugno scorso aveva dato su Instagram. Mieloma multiplo: quella patologia che lui, con la sua infinita accettazione di ciò che la vita offre, in bene e in male, aveva definito dal “suono dolce”, ma che in realtà si tratta di un tumore del sangue molto complesso e aggressivo.

Il mieloma multiplo è nello specifico una malattia ematologica che colpisce le cellule nel midollo osseo. Purtroppo, a differenza di altre tipologie di tumore, per questa non esiste un programma di prevenzione e pertanto è frequente che gli esordi della malattia si manifestino con acuti dolori causati dalla frattura di un osso colpito dalla patologia.

Il trattamento terapeutico si fonda principalmente su una terapia del dolore con un mix di oppioidi, cortisonici e molecole che modificano il rimaneggiamento osseo, con l’obiettivo di ridurre le fratture ossee provocate dalla malattia.

Quelle mani che per un pianista sono tutto

Nei seguitissimi post, Allevi aveva mostrato le sue mani, lo strumento del suo talento, e lamentato la difficoltà ad utilizzarle, dolore che oltre che fisico si è mostrato sin da subito psicologico per l’allontanamento che le terapie gli hanno procurato dalle sue perfomance e dal suo pubblico.

Purtroppo, anche questa è una conseguenza dei trattamenti chemioterapici cui i pazienti oncologici devono sottoporsi, affrontando un percorso difficile nella speranza di vedere una luce in fondo al tunnel. Si tratta di neuropatie dolorose che compaiono nel corso della terapia manifestandosi con scosse agli arti, difficoltà e alterazioni di movimento che dovrebbero scomparire al termine del trattamento con i farmaci.

Il messaggio positivo e pieno di speranza

“Si avvicina Pasqua, il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande!”. Così rincuorava i suoi fan, Giovanni Allevi alla vigilia del suo cinquantaquattresimo compleanno.

“Non bastano le parole per ringraziare il personale medico ed infermieristico dell’Istituto dei Tumori di Milano che mi sta accompagnando in questo tortuoso cammino. Vorrei poter abbracciare tutti i pazienti “guerrieri” che stanno lottando come me e che mi hanno sempre incoraggiato col loro esempio, e sostenere coloro che iniziano adesso il percorso terapeutico: la ricerca sta facendo passi da gigante! Grazie a tutti voi e alla mia famiglia per il grandissimo sostegno. Sono fiducioso che ci vedremo presto, con tanta musica nuova e una diversa visione del mondo!!! Un bacio da Giovanni, indebolito e “scombinato” ma felicissimo.” Questo il messaggio completo pubblicato dal pianista durante il fine settimana di Pasqua, con cui cerca di mantenere quella promessa di speranza fatta tempo fa al suo pubblico di tornare presto alla sua amata musica. Perché per un compositore le note sono prima che nelle mani, nella testa e soprattutto nel cuore.