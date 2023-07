“Addio definitivo”: niente da fare per Elisabetta Canalis | É finita

È finita, non c’è più niente da fare per Elisabetta Canalis, l’addio è definitivo. È inutile girarci attorno e portare a galla false speranze, quando la questione è chiusa…è chiusa e non si torna indietro.

Elisabetta Canalis ha deciso e non intende più tornare sui suoi passi, è finita ufficialmente, non c’è più niente da fare. L’addio è definitivo e per tutti coloro che hanno sperato in un cambio di rotta, siamo spiacenti di confermare che, le ragioni che hanno portato a fare questo passo sono state prese. Il suo è stato un no bello deciso.

La Canalis a 44 anni compiuti, ha iniziato la sua rinascita. Eli ha dimostrato che non è mai troppo tardi per modificare la propria vita, nel momento in cui non si sta più bene. Non bisogna mai sentirsi in trappola, semplicemente bisogna avere il coraggio di fare la grande svolta. Lei ha così deciso di cambiare rotta e di godersi la sua vita, la sua passione, il suo lavoro e ovviamente, ultima ma non per questo meno importante, sua figlia Skyler Eva.

Che scoop Elisabetta Canalis

Dopo tanti mesi di silenzio e speculazioni nei suoi confronti, Elisabetta Canalis ha deciso di intervenire e chiarire diverse questioni che l’hanno coinvolta. Nonostante sembra essere palese il suo coinvolgimento sentimentale con il suo allenatore, Georgian Cimpeanu, la showgirl avrebbe rivelato una realtà completamente diversa.

Pur essendoci quelle foto e i video social che non lascerebbero dubbi, pare proprio che abbiamo preso tutti un abbaglio. Attualmente, la Canalis, sua figlia e Cimpeanu sono intenti a rilassarsi in vacanza in Sardegna, ma in realtà questo quadretto familiare sarebbe una fake news. Tra un tuffo e l’altro, i tre si starebbero divertendo un mondo, ma, secondo quanto dichiarato da Elisabetta, tra lei e il suo allenatore di Kickboxing ci sarebbe solo una forte amicizia: “Negli ambienti sportivi tutti sanno che il giovane è solo un amico e, per la Canalis, un allenatore…”.

È finita per sempre

Tra Elisabetta Canalis e il suo ex marito, Brian Perri è ufficialmente finita, i due sono divorziati e non c’è stato niente da fare. Il loro addio è definitivo, anche perché i problemi che hanno portato l’ex velina a prendere questa decisione sono andati via via ad accumularsi nel corso degli anni, della loro vita matrimoniale. Per questo, la Canalis ha ormai preso la sua decisione e da come ha dichiarato, il divorzio è avvenuto per: “Differenze inconciliabili e insanabili”.

In pratica, Perri avrebbe ostacolato la ex moglie per diversi aspetti della sua vita, ma la ciliegina sulla torta che li ha portati a mettere per sempre la parola fine alla loro storia d’amore è stato il suo tentativo di dissuadere la moglie dal praticare lo sport che ama pazzamente. Ecco che cosa è stato dichiarato in merito: “Un passo inevitabile anche a causa dei litigi sempre più frequenti, pure per la scelta di Elisabetta di praticare kickboxing. […] Troppo maschile per Brian che non gradiva che la moglie tornasse a casa piena di lividi…”.

Perri e la Canalis hanno deciso per l’affido congiunto della piccola Skyler Eva e nonostante i problemi sorti tra loro, i due genitori vogliono far vivere una vita felice alla figlia, per questo cercheranno di collaborare in armonia come persone intelligenti. Per quanto riguarda i discorsi relativi a Cimpeanu, la Canalis ha confermato come vi abbiamo detto che loro due sono solo amici e sicuramente non è colpa sua se ha divorziato, come si è più volte letto in queste settimane.