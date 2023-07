“Ma che fa?”: Sophie Codegoni fa il bagno con la figlia e scoppia la polemica | Vacanza al veleno

Sophie Codegoni ha pubblicato in queste ore un video social con la sua bambina Celine che ha scatenato le polemiche…

L’influencer da poco più di due mesi divenuta mamma di Celine, avuta con l’ex gieffino Alessandro Basciano, non lesina video o foto della piccola.

Nell’ultimo filmato condiviso con i suoi follower, la mostra mentre la immerge nelle ferme acque di una piscina, tenendola dolcemente in braccio.

Il post è stato accompagnato dal commento: “Momenti che restano così..impressi nella mente”, con tanto di cuoricino d’amore.

Peccato però che il video non sia piaciuto alla sua fan base, che non ha esitato a “bacchettarla”. Cosa avrà colpito in maniera così evidente i fan della Codegoni?

La piccola Celine

Celine ha due mesi ed è la figlia della coppia Codegoni-Basciano che ha alimentato il gossip della sesta edizione del GF Vip.

La coppia conosciutasi dapprima tra le poltrone di Uomini e Donne, continua a far parlare di sé dopo la la partecipazione al reality. I due hanno consolidato la relazione facendo coppia stabile ed hanno poi dato alla luce, dopo Niccolò, nato sette anni fa dalla relazione di Alessandro con la modella Clementina Deriu, la piccola Celine Blue, protagonista del discusso post della Codegoni:

Il bagno in piscina, troppo presto

“Non è una critica giuro. Però i bambini prima dei sei mesi non vanno messi in acqua perché non hanno la termoregolazione…”, il commento di un follower che ha notato nella scelta di mamma Sophie una certa avventatezza nell’immergerla nelle fredde acque di una piscina, seppure in piena estate.

Una frase che non è piaciuta alla neo mamma che si è sentita in dovere di replicare: “Non è una critica neanche la mia. Perché volete fare tutti i pediatri? Prima di fare qualsiasi cosa mi informo con i dottori e chiedo qualsiasi cosa per il bene della mia bambina. Il mio pediatra, persona che ha studiato e sa di cosa parla, mi ha detto che posso farle fare il bagnetto sia in piscina che in mare senza problemi per poi lavarla bene con acqua tiepida. Quindi, per favore, prima di parlare e giudicare, informatevi bene perché qui nessuno fa cose che potrebbero fare male alla salute della nostra bimba. Grazie e ciao”, queste le parole piccate della Codegoni, che ci ha tenuto a difendere il suo ruolo di mamma attenta e premurosa.