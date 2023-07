Liam Payne esce dalla clinica e si scusa con i One Direction | Cosa è successo

L’ex membro della boy band americana si è scusato con i suoi colleghi. Appena uscito da una clinica di riabilitazione ha raccontato tutto ciò che gli è successo. Ecco cosa ha detto.

Questo potrebbe essere un lieto fine di una storia durata circa un anno.

L’ex membro della boy band degli One Direction, Liam Payne, aveva fatto parlare di sé a causa di una bruttissima faida con un suo amico e collega che insieme a lui aveva fatto parte della band, ormai sciolta. Liam Payne infatti, un anno fa aveva rilasciato diverse dichiarazioni controverse su Zayn Malik e il resto degli One Direction.

Il cantante, a causa delle sue dichiarazioni, ha anche rivelato di essere quasi arrivato alle mani con un altro membro del gruppo: nei mesi successivi poi, a causa dello scandalo e delle parole che sono state usate contro quelli che una volta erano suoi amici durante un’intervista nel programma podcast di Logan Paul, Impulsive with Logan Paul, ha deciso di chiudersi in un centro di riabilitazione in Luisiana.

Il cantante infatti era caduto in un brutto vizio: l’alcool. Ora però è tornato sul suo canale youtube con un video messaggio di 8 minuti in cui festeggia con i suoi fan i suoi 6 mesi di sobrietà.

Liam Payne: “I ragazzi degli One Direction mi sono stati sempre vicino”

Il cantante, ex membro della band One Direction, ha appena postato un video sul suo canale youtube in cui spiega la sua assenza e la sua terribile intervista un anno fa.

Liam Payne infatti ha detto che: “Ero messo male in quel momento. Sono stato davvero felice quando sono arrivato a mettere un freno a quella vita vita e al lavoro. Non ho avuto il mio telefono per quasi 100 giorni. Però mi è servito tutto. Non mi sono connesso affatto al mondo esterno e mi ha fatto benissimo. Dopo essere uscito, il punto più difficile è stato riaccendere il telefono… perché era un po’ spaventoso. Tuttavia la riabilitazione è stato un bel mondo in cui tornare. Sono molto fortunato. Grazie a voi ragazzi e grazie a questa meravigliosa vita che ho. Ringrazio anche Cheryl Cole per avermi concesso la libertà di “guarire”. Non ha senso cercare di essere papà quando non hai niente da insegnare. Non credo che fino a questo punto avessi molto da dirgli oltre ad amarlo molto profondamente. Adesso ho più controllo sulla mia vita e sento di avere più controllo sulle cose che mi stavano sfuggendo. I ragazzi degli One Direction mi sono rimasti davvero vicino quando ne avevo più bisogno, sono venuti in mio soccorso. Anche Zayn, ed è per questo che gli ho mandato un piccolo ringraziamento.”

“Molto di quello che ho detto su di loro è venuto dal posto sbagliato. Ero così arrabbiato per quello che stava succedendo intorno a me e invece di guardarmi dentro ho deciso di guardare fuori verso tutti gli altri e penso solo che me la sono presa con tutti gli altri, il che è semplicemente sbagliato, davvero”.