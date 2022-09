Mara Venier, avete visto la figlia? Oggi ha 53 anni ed è identica alla madre

La conduttrice Mara Venier ha una figlia, la conoscete? E’ famosa e bella come la mamma.

Mara Venier sicuramente è tra le presentatrici televisive più amate dagli italiani. Il suo programma di punta è Domenica In, che conduce con enorme successo dal 1993. La sua carriera procede sempre con grande successo, ma cosa sapete della sua vita privata? Lo sapevate che ha una figlia di 53 anni?

Prima di spostarsi definitivamente in televisione, zia Mara è stata una grande attrice del cinema. Da giovane ha collaborato con grandi colleghi e registi e proprio grazie alla recitazione ha trovato più volte l’amore. Oggi è felicemente sposata con Nicola Carraro, ex produttore cinematografico che oggi lavora in editoria. Si tratta del suo terzo marito, ma in passato si era già sposata due volte.

Dal primo matrimonio, inoltre, ha avuto anche la sua prima figlia, che oggi ha 53 anni e lavora in tv come la mamma. La conoscete? Anche lei è molto bella e famosa.

Mara Venier, chi è la figlia conduttrice televisiva

Mara Venier si è sposata tre volte e ha avuto diverse relazioni importanti, dalle quali sono nati anche dei figli che a loro volta l’hanno resa nonna. Il suo matrimonio più famoso è senza dubbio quello con l’attore Jerry Calà, con il quale è rimasta sposata per poco tempo negli anni ’80. Entrambi hanno dichiarato che si è trattato di un matrimonio molto difficile e turbolento, a causa dei continui tradimenti da parte di entrambi.

La presentatrice ha avuto anche una relazione con il collega Pier Paolo Capponi, con il quale non si è sposata ma con cui ha avuto il figlio Paolo, che l’ha resa nonna alcuni anni fa. Ha avuto anche altre due storie molto importanti: una con Renzo Arbore e una con Armand Assante.

E’ con il primissimo matrimonio, però, che è diventata mamma per la prima volta. Quando era ancora adolescente, infatti, si è sposata con l’attore Francesco Ferracini (scomparso nel 2018 per una malattia), dal quale ha avuto la figlia Elisabetta Ferracini. Fu un periodo molto difficile perché erano giovanissimi, ma zia Mara non ha perso la speranza ed è riuscita non solo a essere una madre presente, ma anche a continuare a lavorare al cinema e a inseguire i suoi sogni.

Da adulta, anche Elisabetta Ferracini si è avvicinata al mondo dello spettacolo ed è diventata una conduttrice televisiva. Il suo programma più famoso è stato Solletico negli anni ’90.