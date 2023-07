Barbara D’Urso, clamorosa ipotesi Rai: ecco dove può andare

La conduttrice potrebbe finire in Rai dopo la rottura con Mediaset.

Dopo l’uscita da Mediaset Barbara D’Urso potrebbe a sorpresa ottenere un ruolo in Rai.

Una clamorosa indiscrezione sta circolando nel corso di queste ultimissime ore. Dopo l’uscita da Mediaset in seguito alla perdita della conduzione del programma Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso potrebbe a sorpresa ottenere un nuovo ruolo all’interno della Rai.

L’allontanamento di Barbara D’Urso da Mediaset

Tra gli argomenti principali di queste ultime giornate vi è senza ombra di dubbio l’allontanamento dalla Mediaset di Barbara D’Urso, che ha da pochissimo perso dopo tantissimi anni la conduzione del programma Pomeriggio Cinque a favore di Myrta Merlino.

Una notizia a dir poco sorprendente e inaspettata, con la stessa D’Urso che al termine dell’ultimissima puntata della precedente stagione aveva dato appuntamento a tutti i suoi telespettatori per il mese di settembre. In più, la conduttrice aveva anche già provveduto alla registrazione dello spot pubblicitario per la sedicesima edizione dello storico programma di Canale 5.

In seguito al clamoroso annuncio da parte di Mediaset di aver escluso dai palinsesti della stagione 2023-2024 la conduttrice, la stessa D’Urso ha voluto rilasciare un’intervista al veleno nel corso della quale ha comunicato di essere stata informata della cosa praticamente all’ultimo secondo. Una decisione, a differenze di quanto affermato nel comunicato ufficiale da parte di Mediaset, tutt’altro che concordata e condivisa.

Possibile nuovo ruolo in Rai per Barbara D’Urso

Formalmente sotto contratto con Mediaset fino al prossimo mese di dicembre, in questi giorni sono inevitabilmente partite le varie previsioni sul possibile futuro ruolo di Barbara D’Urso. Stando ad alcune prime voci, la conduttrice sarebbe potuta passare a La7, ma il tutto è stato immediatamente smentito da Urbano Cairo. Queste le dichiarazioni da parte di quest’ultimo:

“Barbara D’Urso è un’eccellente professionista e io la stimo ma no, non c’è stato alcun contatto“.

Nelle ultime ore si è però fatta avanti un’altra incredibile ipotesi, ovvero quella relativa alla Rai. Secondo quanto affermato da Il Tempo, Barbara D’Urso potrebbe prossimamente essere ospitata all’interno del programma di Domenica In condotto da Mara Venier. Alla luce dell’amicizia tra quest’ultima e la stessa D’Urso, una possibilità tutt’altro che remota.

Un’intervista da parte dell’amica Venier potrebbe dunque diventare presto realtà per Barbara D’Urso. Unico serio ostacolo potrebbe però essere rappresentato da Mediaset, che come detto ha ancora un contratto con la conduttrice fino al prossimo dicembre e che per questo motivo potrebbe mostrarsi restia a permettere alla presentatrice di passare immediatamente alla concorrenza.