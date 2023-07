La malattia di Marica Pellegrinelli: “Mi hanno operata per un tumore”

Le rivelazioni da parte dell’ex moglie di Eros Ramazzotti sulla sua malattia.

Marica Pellegrinelli ha voluto parlare della sua malattia sui suoi profili social. Nel corso della giornata di martedì, Marica Pellegrinelli si è lanciata in sorprendenti rivelazioni tramite i propri profili social sulla sue recenti condizioni di salute. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha infatti voluto rivelare di essere stata operata nell’ultimo periodo a causa di un tumore.

Marica Pellegrinelli e la lotta alla malattia

L’ex moglie di Ramazzotti Marica Pellegrinelli è da sempre estremamente attiva sui social. La donna utilizza tale strumento anche e soprattutto per motivi legati al lavoro, ma ciò non le impedisce di condividere spesso e volentieri con i propri follower momenti appartenenti alla propria vita quotidiana e familiare. Da qui le numerose foto non solo dei suoi gatti ma anche dei figli avuti da Ramazzotti Raffaela Maria e Gabrio Tullio, oltre a quelle relative alla relazione con il suo nuovo compagno William Kouam Djoko.

Marica Pellegrinelli aveva inizialmente intrapreso una carriera da modella, prima di iniziare nel 2009 una relazione con Eros Ramazzotti che ha portato al matrimonio nel 2014. Dopo cinque anni è poi arrivato il divorzio, con la Pellegrinelli che ha ritrovato l’amore grazie alla sua nuova storia con il dj William Kouam Djoko.

Nel corso della giornata di martedì, la Pellegrinelli ha voluto ricorrere ai social per condividere con i suoi follower i difficili momenti relativi alla lotta alla malattia: nello specifico, quest’ultima ha raccontato di essere stata sottoposta a diverse operazioni a causa di un tumore all’ovaio destro.

Le dichiarazioni di Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli ha voluto parlare nel dettaglio della sua esperienza e della complicata convivenza con il tumore. Ecco qui di seguito alcune delle sue parole:

“Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro. Nonostante questo è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto tanto amore e tante conferme. Non ne ho mai voluto parlare un po’ per riservatezza e un po’ per paura, ma anche perché solo a distanza di tempo riesco ad avere un’immagine chiara di quei momenti. Ne sono uscita molto più forte e molto più sicura delle mie capacità. Questo grazie a me stessa ma anche e soprattutto alle persone che mi hanno sostenuta e accompagnata. Ho fatto anche prevenzione. Quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri interessi“.

La Pellegrinelli si è dunque concentrata in particolar modo su tutte quelle persone che le sono state vicine nel momento più duro e complicato. Da qui le parole sul graduale ritorno del suo corpo alla normalità dopo il periodo della malattia:

“Questo è per dire grazie alla vita e alle cose leggere ma concrete che la riempiono di colori. Oggi sono stata finalmente su un set fotografico e ho sentito il mio corpo rispondere, è già da qualche mese che sto vedendo il ritorno alla normalità. Sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno“.

Inutile dirlo, il post di Marica è stato immediatamente invaso da un’infinità di commenti di sostegno e supporto da parte dei suoi follower. Tra questi, presenti i messaggi di diverse personalità del mondo dello spettacolo come ad esempio Melissa Satta, Laura Barriales e Juliana Moreira.