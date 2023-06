Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? Parla la mamma di lei

A volte si parla di matrimonio imminente, altre volte di crisi grave. La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è sempre al centro di polemiche e gossip. Ma ecco cosa ha detto la mamma di Giulia.

Secondo molti fan la coppia sarebbe in procinto di dichiarare la fine della relazione, anche se nessuno dei due ha detto niente di ufficiale in proposito. Insieme dal 2020 quando si conobbero al Grande Fratello Vip, oggi la coppia è sempre sembrata molto unita.

Entrambi hanno un grande successo nonostante la giovane età: lei è una modella molto richiesta, diventata famosa grazie a diversi concorsi di bellezza tra cui Miss Italia, Veline e Sweet Sardinia. Lui ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo con Striscia la notizia, dove è stato il primo “velino” uomo. Da diversi giorni i fan sostengono che i due siano in crisi e che potrebbero addirittura lasciarsi. Per questo, è intervenuta la madre di lei, Fariba Tehrani, che ha sentito il dovere di dire la sua.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: parla mamma Fariba

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi si è lamentata della situazione con uno sfogo su Instagram in cui non ha dato spiegazioni chiare, ma ha chiesto ai fan di rispettare la privacy della figlia e del compagno Pierpaolo Pretelli.

I fan più curiosi sono sempre alla ricerca di aggiornamenti e qualche informazione in più, e per farlo arrivano anche a importunare Giulia e la madre sui social. “Mi sembra poco rispettoso che persone che hanno trovato il mio numero tramite il lavoro o acquisti per beneficenza continuino a scrivermi o addirittura chiamarmi insistentemente!” ha scritto la donna nelle stories su Instagram.

Fariba Tehrani ha continuato: “È assurdo invadere la nostra privacy! O per parlarmi male del mio Pier, oppure per fare domande indiscrete! Chi ti ama veramente non invade! […] Ancora più assurdo è che si credono anche nel giusto, oltre che disturbare insistendo a chiamare magari anche in momenti incasinati. Pretendono che gli rispondo pure. Ma secondo voi io vengo a rompervi l’anima e chiedervi le vostre cose famigliari?“.