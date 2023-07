Denunciata la tiktoker De Crescenzo per falsa testimonianza: ecco cosa è successo

Rita De Crescenzo, la famosa tiktoker italiana, è stata denunciata e fermata all’imbardo della crociera per false testimonianze. Scopri di più!

Non è la prima volta che la tiktoker napoletana, Rita De Crescenzo, finisca nei guai: già il mese scorso infatti, Rita De Crescenzo era finita sui giornali per una denuncia che aveva riguardato il marito. Salvatore Bianco era tra i tre denunciati nell’operazione messa a segno dalla Guardia Costiera e Polizia di Stato, per cercare di contrastare gli ormeggi abusivi lungo lo specchio d’acqua antistante il lungomare Caracciolo.

Questa volta però è stata colpita proprio lei, che sul social di tiktok ha spopolato grazie alla sua grottesca immagine di una generazione vecchia e grossolana che fa quel che può per adattarsi ai nuovi mezzi di comunicazione, che pomposamente ha sempre alzato la voce per un nonnulla, questa volta le si è ritorto contro.

Infatti prima di imbarcarsi per una crociera, è stata fermata insieme al figlio dalla polizia di Frontiera, la polizia marittima e gli agenti del commissariato San Ferdinando. L’accusa? Quella di falsa testimonianza. Una mobilizzazione un pò eccessiva forse, commisurata la colpa? Forse c’è altro sotto?

La vicenda

Rita De Crescenzo è stata denunciata per dichiarazioni a un pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione della Questura, come si legge nel comunicato:

“La 45enne avrebbe presentato al Comune una denuncia di smarrimento della carta di identità del figlio, per richiederne una nuova ma il documemento era regolarmente custodito persso la comunità, dove il ragazzo dovrebbe trovarsi e quindi non era stato smarrito. Da qui l’accusa di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale”.



A rendere noto l’episodio però è stato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra, ovvero Francesco Emilio Borrelli che scrive: “La De Crescenzo già salita agli onori delle cronache per la questione ormeggi abusivi e rapporti con i caln del Pallonetto di Santa Lucia, è stata bloccata al porto mentre si stava per imbarcare per una crociera, insieme al figlio. Sono intervenuti la polizia di Frontiera, La polizia Marittima e gli agenti del commissariato San Ferdinando. Sempre secondo le forze dell’ordine, in compagnia della tiktoker e del figlio c’era anche il compagno.

“Rita De Crescenzo ha perso la patria potestà sul figlio ed è in corso una procedura al tribunale per i minorenni per dirimere la questione, mentre suo marito ha ancora la patria potestà ma è stata sospesa. “.