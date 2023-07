Summoning The Spirit: il trailer ufficiale del film

Il trailer ufficiale del film horror.

Summoning The Spirit è un horror diretto da Jon Garcia: il trailer ufficiale della pellicola. Nell’agosto di questo 2023 arriverà nei cinema un interessante film horror. Si sta parlando per la precisione di Summoning The Spirit, che rappresenta anche una sorta di reinterpretazione di Bigfoot e che è stato diretto dal regista Jon Garcia.

Il trailer ufficiale di Summoning The Spirit

La Dark Star Pictures ha da poco diffuso il primissimo trailer ufficiale di Summoning The Spirit. La pellicola, come detto poco sopra, è diretta da Jon Garcia, i cui ultimi film, entrambi del 2020, sono stati Luz e Love in Dangerous Times. Lo stesso Garcia ha poi co-scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Zach Carter. Nelle vesti di produttori della pellicola figurano Michael Repsch, Lacy Todd e Joe Jatcko, mentre i produttori esecutivi sono invece Michael Rubin, Carla Berkowitz, Jim Kierstead e Williams Fernandez.

Summoning The Spirit è stato presentato per la prima volta lo scorso mese di marzo al Miami Film Festival, e rappresenta un’importante aggiunta a quel sottogenere horror dedicato alla figura di Bigfoot, come ribadito anche dal produttore di The Blair Witch Project del 1999 e del sequel di Blair Witch del 2016 Gregg Hale. Queste le sue parole:

“Questo Summoning The Spirit rappresenta una sorta di capovolgimento delle convenzioni e ci mostra una nuova e inedita interpretazione della figura di Bigfoot, pur continuando a offrire allo stesso tempo sia divertimento che paura“.

Ecco qui di seguito il primo trailer ufficiale del film horror in uscita nel mese di agosto Summoning The Spirit.

La trama di Summoning The Spirit

La trama di Summoning The Spirit segue le vicende di Carla (Krystal Millie Valdes) e di Dean (Ernesto Reyes). I due decidono un giorno di fuggire via dal trambusto e dal caos della grande città acquistando così una casa isolata all’interno di una foresta.

La coppia ha intenzione di dedicarsi per un bel po’ di tempo ad una vita tranquilla lontana dalla caotica quotidianità della città, anche se i due finiranno molto presto con l’imbattersi in qualcosa di sinistro e di spaventoso. Carla e Dean si rendono infatti conto molto presto di trovarsi all’interno di una terra dedicata ad una sorta di culto, con il leader spirituale di tale movimento che rivendica una specie di connessione di tipo telepatico con una leggendaria bestia carnivora che abita nelle profondità dei boschi che li circondano.