Reservation Dogs: torna la terza stagione | Ecco il trailer

Reservation Dogs. Arriva il trailer ufficiale della terza e ultima stagione. Ecco tutti i dettagli.



Sko! Il trailer della terza e ultima stagione dell’acclamata serie di FX, Reservation Dogs è qui e, proprio come le stagioni precedenti, sarà pieno di risate e lacrime amare, forse amarissime.

L’ultima volta che ci siamo lasciati con il gruppo di amici protagonist che erano finalmente arrivati in California per celebrare la vita del loro defunto amico, Daniel, interpretato da Dalton Cramer. I momenti di apertura del trailer vedono i ragazzi sulla via del ritorno in Oklahoma per affrontare la prossima serie di sfide che la vita ha in serbo per loro.

Al loro arrivo, il gruppo viene accolto dai fratelli gemelli Mose e Mekko , interpretati da Lil Mike e FunnyBone che siamo felici di vedere dopo che i freestyler in bicicletta sono passati in secondo piano durante la seconda stagione. Mentre i genitori e i tutori sono felici di vedere che i bambini sono tornati a casa sani e salvi, c’è un adolescente che manca dalla scaletta. Senza alcuna spiegazione, vediamo Bear (D’Pharoah Woon-A-Tai) camminare da solo lungo una lunga strada e nel deserto con la sua guida spirituale ad accompagnarlo.

Il trailer anticipa anche che Elora ,(Devery Jacobs), sta valutando l’idea di tornare a scuola mentre Rita ,(Sarah Podemski), potrebbe avere la riunione che ha sempre desiderato con Cookie.

Data e info

Con la scorsa stagione, incentrata principalmente sul gruppo di adolescenti al centro della storia e sulla loro ricerca per uscire dall’Ovest, il trailer promette che la puntata finale sarà la conclusione perfetta per ogni personaggio che abbiamo imparato a conoscere e ad amare durante tutto lo show.

Vediamo infatti Deer Lady impegnata in una conversazione con Bear, il che significa che c’è dell’altro nel suo mistero, e, con Big sulle tracce di Bigfoot e altre creature che si imbattono nella notte, ci sarà sicuramente un po’ più di energia mistica. La terza stagione di Reservation Dogs uscirà su Hulu il 2 agosto con l’acclamata serie di Sterlin Harjo e Taika Waititi che entrerà nella sua ultima stagione.

Altri volti familiari che puoi aspettarti di vedere completare la storia includono Lane Factor, Paulina Alexis, Elva Guerra, Graham Greene, Gary Farmer, Tamara Podemski, Wes Studi, Lily Gladstone, Richard Ray Whitman, Jon Proudstar, Jana Schmieding e Kirk Volpe. Quindi ora prendi una scatola di fazzoletti e preparati per i primi due episodi che arriveranno su Hulu il 2 agosto.