Armando Incarnato: ecco la sua frecciatina a Isabella Ricci

L’opinione del cavaliere di Uomini e Donne sul caso che ha coinvolto la Ricci e Fabio.

Armando Incarnato si è espresso in merito alla separazione tra Isabella Ricci e Fabio. Dopo un silenzio durato per un periodo abbastanza lungo, Isabella Ricci ha voluto annunciare in via ufficiale la fine del suo matrimonio con Fabio Mantovani, una storia che era nata nel corso del programma di Uomini e Donne. A dire la sua sulla fine di questo rapporto è stato tra i tanti anche il cavaliere del dating show Armando Incarnato.

La fine del rapporto tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si erano sposati soltanto dopo poche settimane di conoscenza. Un’unione che alla luce di ciò aveva inevitabilmente finito con il suscitare le perplessità da parte di molti. Poi, a conferma di tutto questo, ecco arrivare l’ufficialità della rottura, una notizia che era stata divulgata circa un mese fa.

Dopo essersi conosciuti nel corso di Uomini e Donne di Maria De Filippi i due, almeno all’apparenza, sembravano estremamente uniti e felici, ma la loro storia non è andata a quanto pare come auspicato.

Le parole di Armando Incarnato su Isabella Ricci

Dopo l’annuncio da parte della Ricci, era intervenuto in un primo momento l’ormai ex marito Mantovani, che aveva sottolineato come avrebbe preferito ci fosse un maggior riserbo sulle questioni riguardanti il suo sfortunato matrimonio. Dopo Fabio è stata poi la volta di Armando Incarnato, storico rivale della Ricci che ha scelto di mettere fine al silenzio sulla questione.

Tra i protagonisti indiscussi del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne vi è senza ombra di dubbio Armando Incarnato. Un personaggio che a causa delle sue forti prese di posizione finisce spesso con il trovarsi al centro delle più disparate polemiche, con l’ultimo caso rappresentato dalla questione della separazione tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Incarnato a mesi di distanza dalla fine dell’ultima edizione di Uomini e Donne tramite un post sul proprio profilo Instagram: “Le coppie nate per interesse sono destinate ad uno spiacevole disinteresse nel preservare perlomeno un minimo di rispetto nei confronti dell’ex partner. Avrei dovuto imparare la parola amore da qualcun altro. Che vergogna, solo i numeri non indovino“.

Le parole di Armando, che si è scontrato spesso con la Ricci a Uomini e Donne, non sono state apprezzate da tutti, ma tanti sono stati anche coloro che hanno dimostrato di apprezzare la sua sincerità.