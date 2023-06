Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono presi una pausa dai social | Ecco perché

I due Gieffini affermano di voler prendersi una pausa dai social. La notizia arriva dopo i rumor di una crisi di coppia. Ecco cosa è successo.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono stati la coppia più famosa della settima edizione del Grande Fratello VIP, il reality show in onda su Canale 5. Questo perché è all’interno del programma che la coppia è potuta fiorire in tutto il suo splendore tanto che quando Edoardo è stato eliminato, si era anche presentato fuori dagli studi del Grande Fratello improvvisando una serenata per Antonella che quella sera è scoppiata a piangere.

Dopo il programma però, si vociferava una crisi tra i due e nei giorni scorsi Edoardo Donnamaria, è intervenuto ai microfoni di Giada Di Miceli durante la trasmissione Non succederà più, programma radio in onda sulle frequenze di Radio Radio.

Durante l’intervista Edoardo Donnamaria ha spiegato perché lui e Antonella Fiordelisi hanno deciso di concedersi una pausa dai social. Ecco cosa ha detto.

L’intervista a Donnamaria

Durante la trasmissione Non succederà più, Edoardo Donnamaria ha svelato finalmente il motivo per cui lui e la sua fidanzata Antonella Fiordelisi, si sono concessi una pausa dai social.

Infatti alla conduttrice ha detto: “Non credo ci sia nulla di strano nel litigare in una coppia. Penso che sia abbastana normale. No, non è che non mettere foto con Antonella. Capirai, io mi diverso sui social, le storie con lei mi diverto a farlo perché magari mostro un lato di lei che lei da sola non mostrerebbe. Però lei ha un rapporto particolare con i social, è il suo lavoro. Io non ho mai frequentato una ragazza che facesse questo di lavoro. Facendolo mi rendo conto che ogni tanto, più per lei che per me, sono un pò invasivi. Non so come dire. Io credo che sia più una decisione per lei. Ovviamente non è né una decisione definitiva, né chissà quanto dura. Poi qualche storia esce fuori e viene pubblicata, non c’è nessun problema. Solo una linea editoriale un pò diversa. State tranquilli che poi torneremo presto. Pausa dai social. Io non sono un grande amante dei social. Mi piace usarli come uno strumento per rimanere in contatto con le persone che ci seguono e ci vogliono bene.

“E comunicare anche qualcosa di utile, non solamente quello che riguarda la sfera personale. Perché lo trovo un pò uno sminuire uno strumento forte come un social network. Sì, esatto, on deve essere una costante. “.