The Purge 6: il film a rischio cancellazione | Ecco perché

Il sesto capitolo della saga potrebbe non vedere mai la luce a causa di un limbo infinito in cui la produzione si è andata a cacciare. Scopri perché.

Il creatore di The Purge, James DeMonaco, ha parlato dello stato del previsto sesto ingresso sul grande schermo del franchise action/horror. Durante un’intervista con The Playlist, DeMonaco ha ribadito di aver terminato la sceneggiatura di The Purge 6 e che il film avrebbe visto il ritorno di Leo Barnes di Frank Grillo. Tuttavia, ha anche rivelato che il film era attualmente in una sorta di limbo, a causa delle preoccupazioni della Universal Pictures riguardo al suo budget:“Ho scritto la sceneggiatura. L’ Universal l’ha visto“, ha detto DeMonaco. “Ci sono preoccupazioni per il budget. Intanto il tema del film presenta sicuramente un’America fratturata … L’America che presento in Purge 6 è dove siamo tutti separati dall’ideologia e dalle preferenze sessuali. Quindi, gli stati sono suddivisi in modi diversi.”

Il regista ha spiegato: “È scritto, è nelle mani di Universal. Penso le loro preoccupazioni riguardino problemi di budget. Ma la mia cosa era che se dovevo tornare e dirigere un sesto film, sarebbe stato qualcosa di più grande e di portata un po’ più epica, con questa nuova America che voglio presentare e riportare in vita il personaggio [di Frank Grillo]. Quindi, è un po ‘nel limbo.”

L’anniversario The Purge

Scritto e diretto da DeMonaco, The Purge è uscito originariamente nelle sale nel 2013. Il film è ambientato in un mondo in cui gli Stati Uniti tengono un evento annuale in cui tutti i crimini sono legali per 12 ore. ù

DeMonaco è tornato a scrivere e dirigere due sequel, The Purge: Anarchy e The Purge: Election Year, usciti rispettivamente nel 2014 e nel 2016. Sia Anarchy che Election Year vedevano come protagonista principale Leo Barnes di Grillo. Il 2018 ha visto l’uscita di The First Purge, scritto da DeMonaco e diretto da Gerard McMurray. Come suggerisce il titolo, The First Purge è un prequel, ambientato prima degli eventi del film originale del 2013. L’anno delle elezioni del 2016 alla fine ha ottenuto un sequel diretto sotto forma di The Forever Purge. Scritto da DeMonaco e diretto da Everardo Gout, The Forever Purge è uscito nel 2021 come quinto e apparentemente ultimo capitolo del franchise per il grande schermo.

Detto questo, oltre al previsto sesto film, anche un adattamento televisivo intitolato semplicemente la saga è andata in onda su USA Network per due stagioni dal 2018 al 2019.