Tancredi e Caffellatte si sono lasciati? | Cosa è successo nella scuola di Amici

Amici 22. Tancredi e Caffelatte si sono lasciati? Si, e il motivo è tutto da scoprire. Ecco cosa è successo.

Tancredi è stato uno dei protagonisti più amati della ventesima edizione della scuola di Amici, il talent show in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il cantante Tancredi ha gareggiato nella squadra di Arisa, riuscotendo molto successo durante il serale, sia per la sua bellezza sia per la sua voce che sicuramente, una volta fuori la scuola, l’ha premiato.

Il ragazzo già dentro la scuola, si è dimostrato avere un carattere mite: era infatti molto riservato e tranquillo, forse un pò timido. Nonostante questa timidezza, Tancredi nella sua musica invece, ha buttato fuori tutta la grinta e la passione che il ragazzo ha per la sesta arte. Così come in amore.

Sei mesi dall’uscita del talent show, Tancredi ufficializza la sua storia d’amore con Caffelatte, tiktoker molto seguita in italia, e cantante. Ma qualcosa va storto e la ragazza interrompe la storia d’amore tra i due a causa di un terzo in comodo, un altro allievo di Maria De Filippi. Scopri chi è.

Caffelatte e Tancredi si sono lasciati?

Il cantante Tancredi, star della scorsa edizione di Amici, e la cantante e tiktoker italiana, Caffelatte in arte Giorgia Groccia, avevano ufficializzato la loro storia d’amore proprio tramite i social di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caffellatte (@caffellatte_)

Lei, pugliese, nata nel 1994, aveva duettato insieme a Deddy la scorsa estate nel brano Non mi fai dormire e sembrerebbe che sia stata proprio questa collaborazione a far si che i due si conoscessero e iniziassero a frequentarsi. Tuttavia, ora sul profilo sia instagram che di Tiktok, la cantante Caffelatte ha pubblicato un post in cui compare insieme ad un altro allievo della scuola di Maria De Filippi, un altro ex concorrente di Amici: Mezkal.

Insieme alla foto che ritrae i due insieme, una didascalia che convincerebbe anche i più negazionisti: “Spero che chiunque possa avere la fortuna di incontrare qualcuno che sia disposto a sorbirsi una quantità di commedie romantiche, piantini e crisi di nervi quanto te ma soprattutto spero che chiunque abbia la fortuna di incontrare il proprio specchio in cui guardarsi meglio e vedersi soprattutto migliori ogni giorno”.

Mezkal, 19enne romano, è rimasto nella scuola per molto meno tempo di Tancredi e a quanto pare potrebbe essere lui la causa della rottura della coppia.