“Senza reggiseno”: il post bollente di Sabrina Salerno | Si vede tutto

Il post bollente di Sabrina Salerno ha fatto alzare ancora di più le temperature attuali. È senza reggiseno e si vede tutto, da qui in poi il web si divide, c’è chi la difende e chi la critica. Cosa sarà successo?

Sabrina Salerno è famosa per non postare foto proprio sobrie di sé stessa, sicuramente però l’ultimo post bollente di lei senza reggiseno, non ha aumentato solo la temperatura per alcuni, ma ha accesso di molto gli animi. Anche perché si vede tutto e sicuramente non c’è spazio alla fantasia in quella foto.

Come sempre, quando la Salerno interviene sui social, tra i suoi seguaci c’è il caos. Il web si divide, c’è chi la sostiene e chi l’attacca, però Sabrina non si lascia di certo abbattere dai commenti e risponde sempre per le rime. Tra l’altro, un personaggio che pareva “scomparso” si è schierato tra i suoi difensori. Se volete saperne di più, continuate nella lettura.

La perizia di Sabina Salerno

Nel mondo dei vip succedono anche queste cose, a noi faranno sorridere, ma per loro sono fonte di stress. In pratica, fin dagli esordi a Sabrina Salerno è stato sempre contestato il fatto che per tutti, il suo seno fosse rifatto. Nell’era dei ritocchini perenni, questa fake news non fa molto scandalo, in quanto oggi giorno non solo i vipponi, ma anche le “persone normali”, ricorrono al bisturi.

Ad ogni modo, la Salerno ha sempre sostenuto a gran voce, che il suo décolleté, fosse vero e autentico, come mamma l’ha fatta insomma. Stanca delle continue dicerie sul suo conto, la showgirl ha così deciso di pubblicare una perizia online, con tanto di dichiarazione del medico curante: “La Salerno Sabrina giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie. Storia Clinica: la paziente non riferisce alcun intervento chirurgico al seno. È in follow up mammografico ed ecografico da circa 20 anni…la storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)…Spero, con questo documento, di aver messo la parola fine a una fake news che mi perseguita da più di 30 anni”.

Chi mi ama e chi mi odia. Chi ignora totalmente ciò che faccio. Mi sono sempre piaciute le critiche costruttive ma non comprendo quelle gratuite, aggrappate a stereotipi che odorano di muffa… #onmyway #stadium pic.twitter.com/4z05qMUu1t — Sabrina Salerno (@SabrinaSalerno) July 2, 2023

Il post hot di Sabrina Salerno

Siamo sicuri che la maggior parte dei maschietti che la seguono, dopo aver visto l’ultimo post pubblicato da Sabrina Salerno senza reggiseno, hanno azionato il tasto “zoom”, seduta stante. Si vede tutto e la temperatura si fa più caliente.

Con questo scatto, la Salerno ha voluto dare una risposta secca a tutti quelli che l’attaccano di continuo: “Chi mi ama e chi mi odia. Chi ignora totalmente ciò che faccio. Mi sono sempre piaciute le critiche costruttive ma non comprendo quelle gratuite, aggrappate a stereotipi che odorano di muffa”.

Ovviamente dopo le sue parole, i suoi seguaci l’hanno difesa a spada tratta da tutti gli haters che girano per i social. Per sdrammatizzare, vorremmo ricollegarci ai meme di qualche anno fa, quando Bugo aveva lasciato il palco per via dei suoi screzi con Morgan. In quel periodo in molti si chiedevano, ironicamente, dove fosse finito Bugo? Beh ragazzi, non ci crederete, ma a far emergere il cantante ci ha pensato la Salerno con il suo post.

Ecco che cosa ha scritto Bugo alla Salerno: “Ciao Sabrina come stai ma lascia stare dimmi a me che ci penso io ad insultare qualche tuo detrattore eheh PS voglio la rivincita a name that tune”. Dopo averlo ritrovato, siamo tutti più tranquilli. Ovviamente si scherza, stay calm!