Sabrina Salerno affida il suo cambio look a Federico Fashion Style: ecco il risultato

Sabrina Salerno a 54 anni sfoggia un fascino irresistibile e una forma smagliante. La cantante ama prendersi cura di sé stessa e cambiare stile in continuazione. L’hair stylist Federico Fashion Style ha firmato il suo ultimo look.

Sabrina Salerno ha segnato l’immaginario collettivo degli anni Ottanta, facendo cadere ai suoi piedi e conquistando il cuore degli italiani. La sua bellezza non è mai sfiorita, ma anzi, con il passare degli anni, il suo fascino è divenuto pienamente iconico, tanto da incoronarla come una delle donne più belle e ammirate dello spettacolo italiano.

Ai microfoni del Trio Medusa, su Radio Deejay, Sabrina Salerno ha voluto sottolineare come la sua perfetta forma fisica sia tutta farina del suo sacco. “Ci tengo a dirlo, non sono mai entrata in una sala operatoria, se non a 35 anni per partorire mio figlio con il cesareo” ha specificato Sabrina. “A me hanno già detto di tutto, che sono rifatta, ma non è assolutamente vero”.

Dopo gli allori degli anni Ottanta, un breve periodo di allontanamento dalle scene, per poi riesplodere con forza negli ultimi anni con un ritorno in grande stile sul piccolo schermo. Sabrina si è ripresa la tv grazie all’amico Amadeus, che ha accompagnato nell’edizione 202o di Sanremo. La showgirl ha incantato poi il pubblico partecipando nel 2021 a “Ballando con le stelle”.

Su Instagram la seguono 1 milione e trecentomila followers, che la riconoscono quale icona dei ruggenti anni Ottanta, consapevoli che abbia ancora molto da dare e da dire nello showbiz. A chi le chiede il segreto del suo splendido aspetto risponde: “Un po’ è genetica, un po’ sto molto attenta a tutto. Mi alleno, mangio bene, non ho vizi particolari. Sono sempre stata attenta alla salute fisica e mentale”.

Sabrina Salerno, icona anni Ottanta, cambia look grazie a Federico Fashion Style: risultato impeccabile

Ovviamente, gli anni della sua consacrazione restano ben saldi nel suo cuore, tanto che, a proposito degli Ottanta, dichiara: “Sono stati un decennio meraviglioso, molto bistrattato prima e rivalutato oggi… per tanti sono stati musica usa e getta e tanto trash, tutto colorato… Invece avevano un loro perché e lo stiamo riscoprendo oggi”.

“Sono fiera di essere un’icona anni ’80. È stato un decennio molto figo, da cui ancora oggi tutti prendono spunto. Era tutto un altro mondo. Ora ci sono meno colori, è un pochino più triste” ha aggiunto Sabrina.

Di certo, il suo longevo successo è dovuto anche alla sua capacità di cambiare pelle e aspetto, lanciando tendenze e stili sempre imitatissimi. L’ultimo cambio look di Sabrina Salerno è opera del parrucchiere delle dive Federico Fashion Style, che mostra orgoglioso su Instagram la sua musa con morbide onde tra i capelli e un nuovo colore caldo e avvolgente.