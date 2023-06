Sabrina Salerno smentisce una fake news: finalmente la verità

Sabrina Salerno pone fine ad una fake news che la perseguita da 30 anni su un particolare molto hot. Di cosa si tratta?

Scoperta da Claudio Cecchetto, la genovese Sabrina Salerno, classe ’68, è stata un’icona pop celebre negli anni ottanta, col solo nome d’arte Sabrina.

Rappresentante di un genere italo-disco, la cantante si fece notare soprattutto dal pubblico maschile sul quale ebbe particolare presa anche per le sue misure da pin-up. E proprio la sua avvenenza è stata però l’origine di una serie di insinuazioni relative alle sue forme giudicate “ritoccate”.

La Salerno ci ha sempre tenuto a rivendicare la naturalezza del suo corpo, in particolare con attenzione al seno, su cui si è speso gran parte del gossip di allora, ma ancora oggi sembra essere argomento attuale. Tanto che la cantante, stufa delle continue illazioni, è arrivata a chiedere una perizia del suo “davanzale”.

Il successo intramontabile

Sabrina Salerno ha ottenuto un grande successo in tutta Europa grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e ai singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love). Quest’ultimo in particolare raggiunse la terza posizione della classifica dei singoli in Gran Bretagna, rendendo la Salerno tra i pochi italiani ad essere riusciti a entrare tra le prime posizioni internazionali.

La Salerno ha popolato le camerette di tanti giovani ragazzi che negli anni ’80 affiggevano i poster sexy della pop star, pazzi di lei e della sua giunonica bellezza. Una avvenenza che ancora oggi rimane intatta ed invidiabile, nonostante i suoi 55 anni.

La perizia che smentisce la fake news

E’ di ieri la notizia pubblicata dalla stessa Sabrina Salerno, che ha smentito la fake news di un seno rifatto chirurgicamente con una nota stampa di un chirurgo plastico che l’ha visitata.

“Vedo in data in data odierna la sig.ra Salerno Sabrina nata il 15.03.1968 a Genova. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie. Storia Clinica: la paziente non riferisce alcun intervento chirurgico al sen0. E’ in follow up mamografico ed ecografico da circa 20 anni. Ultima mammografia il 09.06.2022: negativa”. E ancora: “Esame Obiettivo: mammelle simmetriche con complesso areola capezz0lo normoconformato, non secrezioni. Sen0 morbido, senza masse palpabili. Non linfoadenopatie ascellari. Non cicatrici chirurgiche. Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi). Distinti saluti”. La Salerno poi appagata dalla dichiarazione commenta: “Spero, con questa ennesima perizia, di aver messo la parola FINE ad una fake news che mi perseguita da più di 30anni”. Se non altro la notizia scioglie il dubbio e ora potremo dormire sonni tranquilli.