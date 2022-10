“Non vorrei smontare tutto ma…”: Adriana Volpe pugnala alle spalle Pamela Prati

Adriana Volpe, amata ex opinionista del Grande Fratello Vip, spara a zero su Pamela Prati che è attualmente all’interno della Casa più Spiata D’Italia. In pratica la conduttrice ” vorrebbe smontare tutto”…

Adriana Volpe ha lasciato lo studio del Grande Fratello Vip con rammarico ma continua a seguire le vicende del padre di tutti i reality. La presentatrice ha svelato chi è il suo protagonista preferito, per poi smontare la versione di Pamela Prati che il reality show di Canale 5 sembra voler per forza fornire al pubblico. Ma come stanno davvero “le cose”?

Dopo essere stata protagonista come concorrente e acclamata in veste di sagace e accorta opinionista, Adriana Volpe si è vista negare il rinnovo del contratto in favore di Orietta Berti. Inoltre la donna ha nascosto di aver lasciato a malincuore il Grande Fratello Vip e il suo assai complesso mondo dentro e fuori la Casa. Dopo aver sparato a zero su Antonino Spinalbese, Adriana ha detto la sua anche sulla presenza di Pamela Prati all’interno del reality che nel corso di questa edizione, la settima per l’esattezza, sta regalando non pochi colpi di scena…

Pamela Prati ancora nel mirino

Settimana dopo settimana, appare sempre più chiaro che la redazione del programma di Canale 5 stia cercando di smontare le accuse del coinvolgimento di Pamela nel caso Mark Caltagirone, facendola passare per pura vittima dell’intricato raggiro online che ormai conosciamo praticamente tutti. Seguitissimo poi è stato il suo lungo e avvincente ” botta e risposta” di qualche puntata fa con Alfonso Signorini, che l’ha- sostanzialmente- sottoposta a un vero e proprio interrogatorio.

Tuttavia gli altri concorrenti non sono del tutto convinti e convivono sostanzialmente abbastanza pacificamente con la Prati ma il suo passato non è facile da spiegare. Inoltre per molti la showgirl sarda non sarebbe una persona del tutto credibile dopo quanto accaduto tra interviste, fughe dalle trasmissioni e dichiarazioni per molti inspiegabili. E nemmeno le due opinioniste in studio sembrano averle creduto…

La Volpe non la salva

Anche Adriana Volpe ha la sensazione che Prati non sia del tutto innocente e, a Casa Chi, ha ammesso: “Io non salvo Pamela Prati. Siete sicuri che volete sapere la mia opinione? Non vorrei smontare tutto un lavoro che si sta facendo in queste puntate”.

La conduttrice ha- in sostanza- fatto chiaramente intendere di non poter reputare l’ex star del mitico Bagaglino innocente come -invece- si sta tentando di fare, nonostante l’ultima intervista di Eliana Michelazzo a Verissimo. Nel frattempo, l’ex opinionista svela che la sua protagonista preferita è Nikita Pelizon, che è una donna fortemente in grado di combattere con il sorriso sul volto e con tanta e viva onestà.