Il processo in corso per Adriana Volpe e l’ex marito: cosa è successo

La fine del matrimonio di Adriana Volpi con l’ex marito Roberto Parli non sembra aver chiuso definitivamente il capitolo. Minacce e un processo ancora in corso per la showgirl.

Dopo dieci anni, il matrimonio fra Adriana Volpe e Roberto Parli è finito nel giugno del 2021, ma la separazione non sembra aver messo la parola fine tra i due. Dopo appena qualche mese però, nell’ottobre dello stesso anno, la showgirl ha presentato una querela contro l’ex marito, seguita dal divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo.

Nelle udienze passate, era stata la stessa Adriana Volpe a raccontare gli abusi subiti anche dopo la conclusione del matrimonio. E’ di Ieri, invece, un aggiornamento secondo cui in tribunale si sia lasciato spazio alle testimonianze di conoscenti e amici, come scrive il Messaggero.

Sembra che sia spuntata la confessione di un’amica stretta della Volpe che nel corso della partecipazione della showgirl al GF Vip fosse a casa della coppia – anche per controllarne la figlia – e in quelle occasioni avesse assistito a insulti e minacce da parte di Parli.

Minacce e abusi

La testimone parla anche di un abuso di alcol frequente durante le occasioni conviviali da parte di Parli e di messaggi contenenti insulti e minacce verso la moglie, che proseguivano anche dopo la puntata del GF Vip, inviati tramite messaggi vocali all’amica della Volpe.

Le offese sarebbero comunque state proferite anche vis-a-vis, che Roberto Parli avrebbe urlato alla Volpe in diverse occasioni, portandola a richiedere l’allontanamento dell’uomo.

Tutela per la figlia

Roberto Parli ha smentito tramite il suo avvocato quanto dichiarato dall’amica, che invece continua a confermare la sua deposizione. Tutela ulteriore è stata invece richiesta dall’avvocato di Adriana Volpe per la figlia della coppia che, a seguito della pubblicazione di articoli di informazioni sul caso, potrebbe subire una violazione della privacy e rischiare eventuali danni psicologici.

In una nota del legale si legge “A seguito della pubblicazione degli articoli in merito alla testimonianza dell’amica della coppia, in una nota il legale di Adriana Volpe Giuseppe Marazzita ha chiesto che sia tutelata la figlia della conduttrice e di Roberto Parli, invitando gli organi di informazione al rigoroso rispetto dei limiti che il diritto di cronaca incontra a tutela dei minori, delle vittime del reato e della privacy“. Speriamo che questo brutto capitolo possa concludersi nel migliore dei modi, soprattutto per la presenza di un minore.