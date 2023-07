Can Yaman mostra un fisico da urlo: le foto in palestra

Can Yaman, mostra il suo fisico statuario sui social mentre si allena in palestra e le sue follower “rischiano un infarto”. Il bell’attore turco da quello che si può vedere, non fa la minima fatica a mantenere il duro allenamento per cui si sottopone regolarmente per mantenere il suo attuale aspetto.

Il bell’attore turco Can Yaman ha mostrato sul suo profilo social gli scatti di lui in palestra mentre si allena. Dopo aver visto il suo fisico statuario, i followers sono rimasti ancora di più estasiati. Voi cosa ne pensate di queste foto di lui in palestra?

Yaman, classe 1989, è l’ormai super conosciuto attore e modello turco che ha fatto breccia nel cuore degli italiani, grazie ai vari ruoli di cui, è stato ed è tutt’ora, protagonista. Sicuramente anche a Can Yaman l’Italia piace, visto che si è trasferito qui e la relazione più lunga che ha avuto da quando è nel nostro Paese, ce l’ha avuta proprio con Diletta Leotta.

Can Yaman non riesce a stare fermo

Can Yaman da quello che si può capire si nutre di adrenalina, in quanto non riesce proprio a stare fermo. Lo abbiamo visto impegnato nella serie tv, Viola come il mare, e in altri suoi progetti televisivi, per poi passare a modello del suo brand e presidente della sua associazione benefica che va in soccorso dei bambini bisognosi.

Adesso potrebbe godersi le meritate ferie, ma no, è impegnato in una lunga serie di complessi e tosti esercizi che svolge regolarmente come mostra quotidianamente sui suoi social. Non solo palestra, ma anche esercizi di yoga e lezioni di ballo. Probabilmente, Can si sta preparando per interpretare al meglio il suo prossimo personaggio televisivo, cioè Sandokan.

Non sappiamo se il motivo sia questo o semplicemente sia solo una passione profonda di Yaman.

Il suo fisico toglie il fiato

Can Yaman, vanta una lunga schiera di fan che non si perdono nemmeno un post del loro beniamino. Grazie al suo fisico statuario poi, attira tutte quelle fanciulle che sono attratte proprio da un tipo di uomo come lui, per questo dopo aver mostrato le sue foto in palestra mentre si allenava, deve aver mandato molte signorine in iperventilazione.

Scherziamo ovviamente! Yaman si sottopone ogni giorno a esercizi molto difficili e pesanti ma come si dice: “Se bello vuole apparire, molto deve soffrire”.

Ad ogni modo, esercizi a parte, per il momento l’attore turco sembra essere profondamente offeso dal gossip italiano, il quale a detta sua darebbe solo fake news: “Non ho tempo per queste sciocchezze…Se avessi davvero una ragazza, sarei io a decidere quando e come renderò pubblico il nostro rapporto. Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate a manetta…”.