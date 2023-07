Irruzione durante il programma: Alberto Metano colto di sorpresa

Negli studi de La vita in Diretta irrompe un vip che svonvolge i piani. Ecco cosa è successo dietro le quinte.

Uno degli showman e conduttori più amati dal pubblico, siciliano di Viva Rai 2 si è dimostrato spesso capace di improvvisare veri e propri show, tanto divertenti da far ridere tutti. Durante la trasmissione di Alberto Matano poco prima della diretta Fiorello ha fatto irruzione a La Vita in Diretta e, tra le sue battute e gag divertenti, ha strappato qualche sincera risata al conduttore che non è riuscito a nascondere l’entusiasmo di averlo in studio. Matano ha condiviso l’accaduto su Instagram e i follower sono impazziti.

Alberto Matano basito

Fiorello è entrato a sorpresa negli studi di Albero Matano alla Vita in Diretta. Il conduttore ha esordito con: “C’è Fiorello nello studio” sorpreso anche lui dell’accaduto quando ha visto entrare il presentatore di Viva Rai 2. Fiorello alla sua entrata improvvisa, ha cominciato a fare le sue battute e prima si è congratulato con Matano, sia per la trasmissione che per lo studio:

“Sono venuto di pomeriggio per vedere la situazione, bello, non è male, tu sei perfetto, un pulito di bucato, una candeggina”. A questo punto poi, il conduttore ha spiegato che mancava un quarto d’ora alla messa in onda e Fiorello ha esordito con: “Mancano 15 minuti? In un quarto d’ora io faccio sei prime serate!” ovviamente con tono ironico. Lo showman ha poi scambiato quattro chiacchiere anche con i tecnici in studio, i costumisti e ha fatto i complimenti a tutta la troupe per gli ottimi risultati che stavano raggiungendo.

Quello che magari non si sa è che oltre a sembrare innocqua questa visita a sorpresa, il conduttore siculo potrebbe non esserci più nella sua trasmissione a Viva Rai 2, il varietà mattutino dello showman e dei sodali Fabrizio Biggio e Mauro Casciare. Ad Alberto Matano ha infatti confessato: “Mancano solo tre puntate. io ormai mi ero abituato, tu sai che io anche quando non ho la puntata mi sveglio alle quattro? “.