Can Yaman, li ha persi a soli 5 anni: il dramma strappalacrime

Can Yaman è un ragazzo splendido, ma dietro alle sue spalle c’è sofferenza per quanto accaduto nel passato che si ripercuote ancora oggi nella sua vita, costellata di grandi successi e di un numero- a dir poco- impressionate di fan. Ma dietro a tutto questo c’è anche un vero dramma nel suo passato…

In quanti conoscono la reale e assai triste storia di vita che ha visto coinvolto lo stesso Can Yaman ancora in giovanissima età? Sapete che cosa gli è successo?

Si è parlato molto negli ultimi mesi della sua storia d’amore con la giornalista sportiva Diletta Leotta. A dire il vero se ne sono dette di tutti i colori, e si è anche parlato di una storia falsa e costruita a tavolino, come del resto molti personaggi del vasto mondo dello Spettacolo, non solo italiano, fanno con il preciso scopo di andare sui giornali e in Tv e in linea generale per fare parlare a lungo di loro. Lui non è voluto più andare sull’argomento e si professa single mentre lei un po’ di tempo fa, ai microfoni di Silvia Tofannin, aveva parlato di tutta la sofferenza che aveva provato per la fine della storia.

Nel passato di Can un dramma

Chi li ha puntati e criticati -però- probabilmente non sapeva cosa si muoveva nella storia di un ragazzo come il noto e bellissimo attore turco che ha anche molto sofferto e che dietro al suo meraviglioso sorriso e al suo fisico prestante, frutto di tante ora di sano sport all’ aria aperta e di sedute in palestra, oltre che di un’alimentazione varia ed equilibrata, nascondeva un vero e proprio dramma che solo di recente ha avuto la forza di raccontare a cuore aperto.

Ha sofferto moltissimo per il divorzio dei genitori

Can Yaman è figlio di un avvocato di origini albanesi e kosovare di cui ha ripreso le orme dal punto di vista professionale, perlomeno inizialmente. Il giovane si è laureato anche lui in Giurisprudenza e ha pure esercitato la professione prima di trovare la sua strada nella recitazione. Sua madre -invece- è una professoressa di lettere albanese/kosovara. I suoi genitori hanno avuto delle difficoltà finanziarie che hanno costretto le sue adorate nonne a prendersi cura di lui . A quel punto loro sono diventate le donne più importanti della sua vita. E quando lui ha compiuto i 5 anni di età, mamma e papà hanno deciso di divorziare. Una scelta che lo ha fatto soffrire tantissimo e che ha procurato nel suo cuore un’enorme ferita che ha sanguinato per tanto tempo.

Nonostante ciò i due non gli hanno mai fatto mancare niente nella sua vita, anzi Can ha studiato anche in un prestigioso liceo, quello italiano di Istanbul. Oggi sono in ottimi rapporti tra di loro così come il figlio e sono i suoi primi fan. Tuttavia per lui vederli distanti e non più una coppia ha rappresentato un vero e proprio trauma che ancora ora, se ci pensa, gli fa ancora un po’ male.