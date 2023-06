Fubar 2: Netflix annuncia il comunicato inaspettato | I fan contentissimi

Fubar 2 starebbe per fare il suo ritorno ufficiale per la seconda stagione su Netflix. Ecco cosa sappiamo fino ad ora.

La serie, che ha fatto il suo esordio qualche settimana fa, a maggio, presenta la leggenda delle scene d’azione, Arnold Schwarzenegger, nel suo primo ruolo da protagonista in una serie televisiva. L’atmosfera è assolutamente familiare e richiama il classico di Schwarzenegger True Lies, la serie d’azione segue la storia di Luke Brunner, interpretato dalla star stessa, un agente della CIA che scopre che anche sua figlia Emma, interpretata da Monica Barbaro, lavora per la CIA.

Di cosa parla Fubar

Il filone narrativo è assolutamente coinvolgente. Nella prima stagione abbiamo visto un agente della CIA, prossimo al pensionamento, coinvolto in un oscuro segreto di famiglia. Costretto a tornare in azione per una missione finale, la fiction esplora temi familiari universali in un contesto globale di spionaggio, azione e comicità. Rivediamo insieme il trailer della prima stagione.

Durante l’evento globale per i fan di Netflix, Tudum, Schwarzenegger è salito sul palco per presentare un divertente montaggio degli errori di ripresa della prima stagione di Fubar. L’attore, che è stato recentemente nominato Chief Action Officer dello streamer, ha anche rivelato che la seconda stagione della serie in questione è ufficialmente in fase di produzione. Dopo l’annuncio, con entusiasmo ha dichiarato: “Sai quanto amo i sequel. Quindi siamo tornati, piccola, siamo tornati!”

Fubar potrebbe essere il franchise d’azione più acclamato di Schwarzenegger

L’attore e politico austriaco, naturalizzato statunitense, Schwarzenegger ha espresso con sincerità il suo amore per i sequel, e non era solo una semplice battuta, buttata lì in sede di conferenza. Oltre ad avere recitato in film che hanno generato remake e franchise di successo, come Predator e Total Recall, la star ha fatto parte di tantissimi dei loro sequel. Schwarzenegger ha anche preso parte a sequel o spin-off di altri franchise celebri, come Batman & Robin e Kung Fury 2. La sua presenza in questi progetti dimostra la sua volontà di continuare a esplorare nuove avventure all’interno di universi cinematografici amati dal pubblico.