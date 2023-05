Miley Cyrus non vuole più organizzare tour e grandi concerti

La cantante Miley Cyrus ha dichiarato che non ha intenzione di partire a breve per un nuovo grande tour: è un addio ai concerti?

I fan sono rimasti sbalorditi quando Miley Cyrus ha dichiarato che non desidera tornare presto in tour. Ha spiegato di aver finito di cantare davanti a gruppi di persone così grandi e che per un po’ starà lontana dagli stadi e dai concerti da migliaia di fan.

Nonostante abbia solo trent’anni, l’artista canta da decenni e iniziato la sua carriera che era solo una bambina. La sua vita è cambiata drasticamente grazie a Disney Channel e alla serie Hannah Montana, che l’ha resa famosa in tutto il mondo e ha ispirato più di una generazione.

Quando il programma è arrivato alla sua conclusione dopo alcuni anni, Miley Cyrus ha deciso di non smettere di cantare e di focalizzarsi sulla sua carriera di cantante più che su quella di attrice. A oggi ha pubblicato 14 album, ha venduto milioni di dischi ed è tornata in vetta alla classifiche dopo una pausa di tre anni con il singolo Flowers.

Miley Cyrus, è un addio ai tour e ai grandi concerti

Di recente, Miley Cyrus si è lasciata andare a un’intima intervista per British Vogue, dove ha rivelato i progetti futuri per la sua carriera. In particolare, si è mostrata decisa su un certo aspetto: ha intenzione di chiudere con i tour e i concerti da centinaia di migliaia di persone. “Cantare per centinaia di migliaia di persone non è davvero una cosa che amo” ha dichiarato. “Non c’è connessione, non c’è sicurezza […] Sei davanti a 100mila persone, ma sei solo“.

L’artista ha spiegato che ama cantare, ma che preferisce farlo davanti a una cerchia più ristretta, in modo da stabilire un legame vero e più intimo con chi la ascolta. Per questo, ha aggiunto che non ha intenzione di partire a breve per un grande tour, uno di quelli che era solita organizzare. Si pensi, per esempio, a quello iconico del 2014.

“Dopo l’ultimo spettacolo, l’ho considerata come domanda [se ripartire per un altro tour] e ho deciso che non posso. Non solo “non posso” perché non ne ho le capacità, ma perché non lo desidero. Voglio vivere la vita per il mio piacere personale o per appagare quello degli altri?” ha spiegato, mostrandosi ben risoluta su questo punto. L’ultimo tour della cantante è stato nel 2022 e ha toccato cinque città, tra cui Los Angeles, San Paolo e Buenos Aires.