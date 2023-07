Luca Vezil: lo sfogo social dopo il furto subito a Milano

Lo sfogo dell’influencer dopo aver subito il furto delle cuffiette in stazione centrale a Milano.

Luca Vezil, di rientro a Milano dopo un soggiorno a Napoli, si è sfogato per aver subito il furto delle proprie cuffiette.

Il noto influencer Luca Vezil ha appena trascorso una vacanza in Costiera Amalfitana insieme alla fidanzata Virginia Stablum. Da lì la coppia ha poi fatto ritorno a Napoli per poi fare rientro alla stazione centrale di Milano. Proprio qui, Vezil ha subito un furto che ha portato quest’ultimo a sfogarsi in maniera piuttosto veemente tramite i social.

Lo sfogo sui social di Luca Vezil

Tramite diverse foto e storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Luca Vezil ha voluto raccontare nei minimi dettagli ai suoi numerosi follower i momenti più belli ed emozionanti della sua vacanza in Costiera Amalfitana e a Napoli. Giornate trascorse all’insegna della tranquillità e della serenità e caratterizzate dalla presenza di amici e buon cibo oltre che dalla compagnia della nuova fidanzata Virginia Stablum.

Una serenità immediatamente interrotta però subito dopo il ritorno dei due a Milano. Alla stazione centrale del capoluogo lombardo, all’influencer sono state infatti rubate le cuffiette utilizzate per ascoltare la musica. Un episodio che ha fatto andare su tutte le furie Vezil, che si è sfogato fin da subito sui propri profili social rendendo partecipi i suoi follower di quanto accaduto.

Le parole di Luca Vezil sul furto subito a Milano

Oltre ad avere aggiornato i suoi follower con le foto delle vacanze, Luca Vezil ha subito comunicato a questi ultimi anche lo spiacevole episodio occorso in stazione centrale a Milano. Dopo un riepilogo dei luoghi visitati in Campania, l’influencer ha pubblicato su Instagram una foto della stazione di Milano accompagnato dalla seguente didascalia:

“La dedica più speciale va a te. A te che mi hai rubato le airpods in Stazione Centrale. Spero tu le possa usare per ascoltare musica in sala d’aspetto di un pronto soccorso, di notte, dopo l’ennesimo attacco di diarrea talmente potente che il Gange in confronto sarà una sorgente montana“.

La storia d’amore con Virginia Stablum

Dopo essere stato con Valentina Ferragni, Luca Vezil ha ormai iniziato una nuova storia d’amore con Virginia Stablum. I due hanno deciso da tempo di non nascondere più la loro relazione, anche se le foto che li ritraggono insieme pubblicate sui social sono per il momento ancora poche.

Un tentativo di mantenere comunque una certa privacy all’interno di una storia d’amore che è nata in fondo soltanto lo scorso mese di maggio.