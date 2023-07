Meghan Markle: l’articolo di Jeremy Clarkson sessista

Il controverso articolo di Jeremy Clarkson ha finito con il suscitare diverse polemiche.

Il discusso articolo del giornalista Jeremy Clarkson sulla principessa Meghan è stato considerato offensivo e sessista dall’autorità di regolamentazione della stampa.

Continua a far discutere anche in questi giorni l’articolo che il giornalista Jeremy Clarkson ha voluto dedicare a Meghan Markle, duchessa di Sussex e moglie dal 2018 del principe e duca di Sussex Harry.

L’articolo di Jeremy Clarkson su Meghan Markle

Un articolo scritto tempo fa dal giornalista e conduttore televisivo britannico Jeremy Clarkson su Meghan Markle è stato giudicato dall’autorità di regolamentazione della stampa offensivo e sessista.

La pronuncia in merito ha avuto luogo dopo che diverse migliaia di persone si erano lamentate con Ipso, per l’appunto la Independent Press Standards Organization, a causa del discutibile articolo incentrato sulla duchessa di Sussex. Il presidente di Ipso Lord Faulks ha dunque etichettato le immagini e le parole presenti in tale articolo come fortemente umilianti e degradanti nei confronti della moglie del principe Harry.

Per la cronaca, in una colonna del The Sun Jeremy Clarkson aveva scritto che stava sognando il giorno in cui Meghan sarebbe stata costretta a sfilare nuda per le strade della Gran Bretagna con la folla intenta ad insultarla e a lanciarle addosso grumi di escrementi. Solo in seguito, lo stesso giornalista ha poi cercato in modo abbastanza maldestro di metterci una pezza affermando di aver usato tali parole pensando in particolare ad una scena di Game of Thrones, aggiungendo tra l’altro di aver scritto quelle righe in preda alla fretta dimenticando così di menzionare esplicitamente la popolare serie del Trono di Spade.

La reazione di Harry e Meghan all’articolo di Jeremy Clarkson

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 10 News First (@10newsfirst)

La reazione da parte del duca Harry e della duchessa Meghan all’articolo scritto da Jeremy Clarkson non si è fatta certamente attendere. I due, una volta che le parole del giornalista sono diventate virali, hanno accusato quest’ultimo di contribuire alla diffusione di una retorica dell’odio, mentre diverse altre persone hanno definito il conduttore televisivo come un misogino.

Le successive scuse fatte pervenire sia da Jeremy Clarkson che dallo stesso The Sun per l’articolo risalente allo scorso mese di dicembre non sono poi servite ad evitare la decisione summenzionata da parte della Ipso. Una presa di posizione provocata anche dalle note idee del giornalista, che non ha mai nascosto il suo disprezzo nei confronti di Meghan. Un vero e proprio odio paragonato dal diretto interessato a quello provato da quest’ultimo nei confronti dell’ex primo ministro scozzese Nicola Sturgeon.