Ornella Vanoni a Marracash: “Se avessi avuto trent’anni in meno…” | Ecco il video

E’ nata una bellissima amicizia tra il rapper e la cantante Ornella Vanoni, tanto da scherzare insieme sui social. La Instagram Stories di lui non mente e il video diventa virale. Quante ne fai, Ornella!

La cantante di 79 anni, Ornella Vanoni e il rapper Marracash non hanno mai mentito sulla loro relazione: entrambi si conoscono da anni e si sono scambiati reciproche dichiarazioni di stima, sia personale che professionale. D’altronde lei è sempre stata un’anima libera, ribelle e guerrafondaia, che ha sempre messo avanti prima il suo benessere dell’opinione pubblica e non si è mai arresa all’ottundezza della sua generazione ma è sempre stata una donna curiosa, sia nella vita che in ambito lavorativo. Lui, invece, un rapper che non ha paura di dire la sua.

Non è infatti sembrato strano quindi il video, molto divertente, di Ornella Vanoni che si lascia a dichiarazioni bollenti nei confronti del ragazzo. Ecco cosa è successo.

Il video della cena incriminata

Il video pubblicato da Marracash non poteva che diventare virale fin dai primi like. Ornella Vanoni è conosciuta soprattutto sul piccolo schermo per la sua franchezza che conquista chiunque inciampi in una sua battuta.

E’ così che durante una cena tra i due soli, Ornella Vanoni si è rivolta al ragazzo dicendo: “Mi piaci, mi piaci. Te l’ho già detto: Se avessi avuto trent’anni di meno…ti avrei sbattuto al muro” ha detto con la sua solita ironia e sfacciataggine. Poi aggiunge, sempre a favore di camera, un’altra confidenza fatta al rapper ponendo l’attenzione sulla loro indole a non farsi toccare troppo dagli eventi tragici e la tristezza: “Ma non saremmo andati d’accordo perché vado in tristezza anche io. Sono sempre triste anche io, un disastro”. Eppure queste parole, oltre a farci sorridere, non dovrebbero indignarci e lasciarci sopresi poiché tempo fa, la stessa Vanoni aveva detto che, quando ha conosciuto il rapper per la prima volta avrebbe perso la testa. Marracash invece, ha confermato queste impressioni quando durante un’intervista rilasciata ai microfoni di RadioDeejay, ha raccontato di uno scambio di opinioni sull’amore, ponendo attenzione su una confidenza molto personale di Ornella Vanoni:”Mi disse che l’amore esiste ma non è riuscita ad avere una storia lunga”.

Nel programma di Fagnani, su Rai due, Belve invece, la cantante aveva parlato dei suoi amori, che all’epoca avevano riempito le testate di gossip e gli spartiti della sua musica, eppure perché far sapere a Marracash che in realtà l’amore lei, non l’ha mai vissuto?