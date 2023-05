Sophie Codegoni, prima uscita ufficiale di famiglia: “Sono raggianti”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano portano a casa la loro piccola Celine Blue, accolta da amici e palloncini rosa

I due si sono conosciuti nel corso della sesta edizione 2021-22 del GF Vip a cui hanno partecipato entrambi e dove è nato il loro amore.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno consolidato la relazione facendo coppia stabile e formando una splendida famiglia allargata di cui fa parte Niccolò, nato sette anni fa dalla relazione di Alessandro con la modella Clementina Deriu, ed ora anche la piccola Celine Blue, nata il 14 maggio nel giorno della Festa della mamma.

Dopo aver mostrato la loro primogenita in alcuni dolci scatti su Instagram, coronati dall’amore che anche il fratellino Niccolò ha manifestato con una letterina dedicata alla sorella, sono stati paparazzati dal settimanale Oggi al rientro a casa.

L’accoglienza di amici e parenti alla piccola Celine

In total pink, Sophie Codegoni è stata fotografata all’uscita dall’ospedale in forma e più bella che mai. Alessandro porta la culla con la piccola Celine Blue e poi in un altro scatto i due si stringono in un tenero bacio.

“Ti guardo e ancora non ci credo. Sei la cosa più bella che la vita potesse donarmi”, ha scritto Sophie sul suo profilo Instagram.

Un messaggio di amore a conferma della solidità coppia

“Posso solo dirti grazie e prometterti che per te ci sarò sempre. Ti amo infinitamente”, così Sophie ha dedicato alla nascita di Celine tutto l’amore per il compagno e futuro marito Alessandro Basciano. I due si sono mostrati subito sorridenti e pronti a festeggiare la new entry della famiglia. Un party con tanto di palloncini e torta rigorosamente in rosa allestito nella loro abitazione di Milano, che la Codegoni condivide in un tenero scatto che la ritrae bellissima con in braccio Celine. I follower hanno commentato positivamente l’evento e si sono mostrati a favore della coppia.

Nell stories la Codegoni prosegue il suo racconto del rientro a casa dopo il parto: “Sono arrivati i miei parenti e i parenti di Ale“. Poi ecco gli scatti di mamma e papà con la loro piccolina e il cane, tra coccole e risate e circondati dai palloncini. La neomamma indossa un vestito corto multicolor, il papà t-shirt bianca e pantaloni chiari e anche per la bimba sono stati scelti colori neutri e delicati. Alessandro Basciano guarda la sua piccola con occhi sognanti insieme al suo amato Niccolò, la famiglia ora è ancora più meravigliosa.