“Preso a botte”: paura per Luca Salatino | Ecco le foto dei pugni [FOTO]

Tanta paura per Luca Salatino, il quale è stato preso letteralmente a botte. Ecco le foto dei pugni che non lasciano più dubbi a quello che gli è successo realmente. L’ex gieffino sta passando un periodo per niente facile.

Luca Salatino ha scioccato tutti i suoi seguaci, dopo aver pubblicato quelle foto in cui è stato preso a botte. C’è tanta paura per lui dopo aver visto quei pugni, anche perché come tutti saprete le sue condizioni di salute non sono di certo le migliori.

Non c’è pace per l’ex gieffino ed ex tronista, il quale sta vivendo un periodaccio non solo nella sfera sentimentale ma anche in quella di salute. Prima la rottura con Soraia, poi quel doloroso intervento, per non parlare di quell’allontanamento forzato dalla sua grande passione. Se non avesse avuto “la sua cucina”, probabilmente non riuscirebbe neanche ad alzarsi dal letto.

L’intervento di Luca Salatino

Tralasciando la sua vicenda sentimentale, Luca Salatino ha ricevuto il sostegno non solo da tutti i suoi familiari e dai suoi amici, ma anche dai suoi followers, i quali ormai lo trattano come uno di famiglia. Volto noto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, Salatino non viene ricordato soltanto per la partecipazione ai programmi Mediaset, ma anche per la sua bravura nel mondo della cucina e della boxe.

A tal proposito, il pugile e lo chef romano, premiato per essere uno dei cuochi più bravi a realizzare la carbonara nella Capitale, ha dovuto sottoporsi ad un intervento molto delicato alla schiena per via di quell’ernia che gli comprimeva la zona adibita ai movimenti.

Luca Salatino come una fenice…

Luca Salatino è stato preso a botte e i fans si spaventano, ma tranquilli non ha subito un’aggressione, semplicemente il pugile è tornato sul ring dopo aver vinto la sua battaglia contro quei postumi emersi dopo la sua operazione alla schiena. Ha dovuto lottare molto per poter tornare a camminare e soprattutto a salire sul ring, come aveva dichiarato tempo fa, nemmeno i dottori erano sicuri della sua ripresa.

Invece, come una fenice che resuscita dalle sue ceneri, anche Salatino è tornato! Ecco che cosa ha scritto in un recente post: “Così come la Fenice che rinasce dalle proprie ceneri a volte per ripartire occorre saper morire!”

È giunto così il momento per l’ex gieffino di riprendere in mano la sua vita, di chiudere con il passato e ributtarsi in un nuovo inizio. Come si dice: “Chi ben comincia è a metà dell’opera”.