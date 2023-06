Dramma in casa Codegoni-Basciano, divano sporco di sangue | Cosa è successo?

Dramma in casa Codegoni-Basciano. Una macchia di sangue sporca il divano della coppia. Cosa sarà successo?

E’ fresca, come la macchia dello scatto su Instagram che mostra il divano della coppia sporco di sangue, la notizia che Sophie Codegoni ha dato su Instagram ai suoi follower, che si sono subito preoccupati.

I due ex-gieffini continuano a far parlare di sé dopo la nascita della loro prima figlia Celine Blue. Per chi non li conoscesse, stiamo parlando di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, due volti del GfVIP, conosciuti però già dalle poltrone dello show di dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

I due si sono conosciuti nel corso della sesta edizione 2021-22 del GF Vip a cui hanno partecipato entrambi e dove è nato il loro amore. Dall’incontro nel reality, i due hanno consolidato la relazione facendo coppia stabile ed hanno poi dato alla luce, dopo Niccolò, nato sette anni fa dalla relazione di Alessandro con la modella Clementina Deriu, la piccola Celine Blue.

Quella macchia di sangue sul divano

La Codegoni ha pubblicato sul suo profilo Instagram qualche giorno fa uno scatto che mostra il divano della coppia macchiato di sangue. Sembra che Alessandro, a seguito di un infortunio, abbia avuto una fasciatura al braccio e come spesso accade si sia grattato una crosticina facendo colare del sangue sul divano.

Il “dramma” si è consumato in pochi minuti e la Codegoni ci ha tenuto a rimarcare che si trattava del “suo” divano nuovo ora rovinato per sempre e che il compagno dovrà provvedere a comprare nuovamente. Il danno sarebbe stato definitivamente conclamato con l’utilizzo di acqua e phon asciugacapelli per rimediare alla macchia, ma il calore ha seccato il sangue e non c’è stato più nulla da fare.

Ironia e marketing

Beghe che nelle famiglie normali fanno parte del quotidiano, ma all’epoca dei social diventano affare pubblico e magari ci si costruisce sopra il solito botta-risposta sui social che fa volare i click e la visibilità della coppia alle stelle.

E quindi anche un banale incidente casalingo diventa uno scoop, con tanto di follower a commentare: “Si è grattato e si è tolto una pellicina. Addirittura voleva andare al pronto soccorso”, ha spiegato dettagliatamente Sophie Codegoni ai suoi fan che, partecipi, le hanno sconsigliato – troppo tardi – di usare l’asciugacapelli perché – come detto – fissa la macchia definitivamente. Ma il danno ormai è fatto e il gossip pure…