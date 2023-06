Tron 3: nel cast anche Evan Peters

L’attore entra ufficialmente a far parte del cast del film con Jared Leto.

Nel cast del film Tron 3 è entrato ufficialmente anche Evan Peters. Notizia molto importante per quanto riguarda Tron 3. A far parte del cast del terzo capitolo della celebre saga degli anni ottanta vi sarà anche Evan Peters, che affiancherà così il protagonista Jared Leto.

L’attore statunitense classe 1987, dopo la partecipazione a film come Never Back Down – Mai arrendersi e Kick-Ass, ha iniziato ad acquisire popolarità grazie ai suoi diversi ruoli nella celebre serie antologica American Horror Story. Da lì Peters, oltre a ricoprire il ruolo di Peter Maximoff/Quicksilver in X-Men Apocalisse e in X-Men Dark Phoenix, ha anche recitato nella miniserie Marvel WandaVision e soprattutto in Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, ruolo che l’ha portato ad aggiudicarsi il premio di migliore attore in una miniserie agli ultimi Golden Globe.

Tornando a Tron 3, si sa ancora molto poco per quanto riguarda il ruolo che ricoprirà Peters, ma secondo alcune indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un personaggio chiave ai fini dell’intera trama.

Il terzo capitolo della saga

Saga fantascientifica iniziata nel 1982 con l’omonimo primo film diretto da Steven Lisberger, il franchise di Tron è pronto ora a proseguire con questo Tron 3, un film che fa seguito a Tron: Legacy del 2010 diretto da Joseph Kosinski.

Attore protagonista del film, come già ampiamente preannunciato, sarà Jared Leto, che interpreta la parte del personaggio di Ares ovvero la manifestazione del programma Tron. L’attore, impegnato negli ultimi anni con House of Gucci e con Morbius, si è detto di recente più che ottimista riguardo alla riuscita del film. Queste le dichiarazioni dell’attore risalenti allo scorso marzo e rilasciate in occasione della presentazione di Morbius:

“Sono un super fan di Tron, e stiamo lavorando sodo a questo film insieme ai nostri incredibili partner di Disney. Mi trovo in gruppo semplicemente fantastico, pieno di persone di grande creatività“.

Il primo Tron, risalente come detto al 1982, aveva sorpreso enormemente grazie all’incredibile qualità dei suoi effetti speciali. Una saga che dal punto di vista tecnico è stata a dir poco rivoluzionaria, in quanto Tron è stato tra i primi film ad utilizzare in maniera attiva la pratica della CGI così come la intendiamo anche oggi.